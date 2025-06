V samomorilskem napadu na cerkev ubitih najmanj 22 ljudi, več kot 60 ranjenih

V nedeljo zvečer je Damask, sirsko prestolnico, pretresel samomorilski pohod. Sirsko ministrstvo za zdravje je potrdilo, da je bilo v samomorilskem bombnem napadu na grško pravoslavno cerkev preroka Elije (Mar Elias) v soseski Dweila ubitih najmanj 22 ljudi, 63 pa je bilo ranjenih. Napad se je zgodil med večerno mašo, ko je bila cerkev polna vernikov. Iz sirskega notranjega ministrstva so sporočili, da je napadalec, povezan z džihadistično skupino Islamska država (IS), najprej začel streljati z orožjem, nato pa je sprožil eksplozivni jopič. Skupina sama sicer odgovornosti za napad ni takoj prevzela.

To je bil prvi tako obsežen napad v Damasku, odkar so uporniške sile pod vodstvom islamistov decembra strmoglavile režim Bašarja al Asada in s tem končale trinajstletno uničujočo državljansko vojno.

Ljudje so poskušali napadalca ustaviti, preden se je razstrelil med verniki. FOTO: Louai Beshara/AFP

Grozljivi prizori in pričevanja očividcev

Fotografije in videoposnetki iz notranjosti cerkve, ki so zaokrožili po medijih, prikazujejo srhljive posledice napada: močno poškodovan oltar, cerkvene klopi, prekrite z razbitim steklom, in tla ter stene, poškropljene s krvjo. Očividci so za medije opisovali prizore popolnega kaosa in groze.

Lawrence Maamari je za tiskovno agencijo AFP povedal, da je »nekdo vstopil [v cerkev] od zunaj z orožjem« in začel streljati. Ljudje so ga »poskušali ustaviti, preden se je razstrelil«, je dodal. Drugi pričevalec, Ziad, ki je bil v bližnji trgovini, je dejal, da je najprej slišal streljanje, ki mu je sledila močna eksplozija, zaradi katere je letelo steklo. »V cerkvi smo videli ogenj in ostanke lesenih klopi, ki jih je vrglo vse do vhoda«, je opisal za BBC News.

Urad posebnega odposlanca ZN za Sirijo Geirja Pedersena je obsodil napad in izrazil ogorčenje. FOTO: Louai Beshara/AFP

Nekateri mediji in pričevanja navajajo, da naj bi bil prisoten še drugi strelec. Kot piše Guardian, je duhovnik Meletius Shahati dejal, da je drugi napadalec streljal na vrata cerkve, preden se je prvi razstrelil. Issam Nasr, ki je bil med molitvijo v cerkvi, je za AP pretreseno dejal, da je videl ljudi, ki jih je »razneslo na koščke«. »V življenju nismo držali noža. Vse, kar smo nosili, so bile naše molitve«, je še povedal. Duhovnik Fadi Ghattas je za isto agencijo dodal, da je na lastne oči videl najmanj dvajset ubitih in da je bilo v času napada v cerkvi okoli 350 ljudi.

Odzivi v Siriji in mednarodne obsodbe

Napad je sprožil val ogorčenja tako v Siriji kot po svetu. Grški pravoslavni patriarhat v Antiohiji je v izjavi, ki jo povzema CNN, zapisal: »Izdajalska roka zla je udarila nocoj in vzela življenja naših ljubljenih, ki so danes padli kot mučenci med večerno božjo liturgijo«. Patriarhat je pozval sirske začasne oblasti, naj »prevzamejo polno odgovornost za to, kar se je zgodilo in se še dogaja v smislu kršenja svetosti cerkva, ter da zagotovijo zaščito vseh državljanov«.

Sirski uradniki so napad ostro obsodili. Notranji minister Anas Khattab je po poročanju BBC News dejanje označil za »zavržno kaznivo dejanje« in potrdil, da so specializirane ekipe že začele preiskavo. »Ta teroristična dejanja ne bodo ustavila prizadevanj sirske države pri doseganju civilnega miru«, je dodal. Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva je dejal, da je »varnost verskih objektov rdeča črta« in da IS ter preostali člani strmoglavljene Asadove vlade poskušajo destabilizirati Sirijo, poroča AP.

Tudi mednarodna skupnost se je odzvala z zgroženostjo. Urad posebnega odposlanca Združenih narodov za Sirijo Geirja Pedersena je obsodil napad in pozval Sirce, naj »se združijo v zavračanju terorizma, ekstremizma in spodbujanja nasilja proti kateri koli skupnosti«.

Ameriški posebni odposlanec Tom Barrack je dejanje označil za »strašno dejanje iz strahopetnosti, ki nima mesta v novi tapiseriji integrirane strpnosti in vključenosti, ki jo tkejo Sirci«. Kot še navaja CNN, so napad med drugim obsodili tudi Turčija, Jordanija, Irak, Izrael, Grčija, Ciper in številne druge države.

Varnostni izzivi v novi Siriji

Napad se je zgodil v času, ko se začasna vlada pod vodstvom Ahmeda al Šare, čigar sunitska islamistična skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) je nekdanja veja Al Kaide, trudi, da bi pridobila podporo manjšin. Čeprav je Šara večkrat obljubil zaščito verskih in etničnih manjšin, je državo v zadnjih mesecih pretreslo več valov sektaškega nasilja, navaja BBC News.

Islamska država, ki je v preteklosti pogosto ciljala kristjane in druge verske manjšine, poskuša izkoristiti varnostni vakuum, ki je nastal po padcu Asada, da bi se ponovno okrepila. Poročilo Združenih narodov je opozorilo, da bi skupina lahko izkoristila tranzicijo v Siriji za povečanje napadov in ponovno vzpostavitev države kot središča za rekrutiranje tujih borcev. Po ocenah Združenih narodov ima IS v Siriji in sosednjem Iraku še vedno med 1500 in 3000 borcev.