Zaradi hudega deževja zalilo več objektov

Zaradi močnih padavin, ki so sinoči zajele Slovenijo in bodo vztrajale še do sredine današnjega dne, je na območju regijskih centrov za obveščanje Postojna, Celje, Maribor in Murska Sobota zalilo več stanovanjskih in poslovnih objektov, osnovno šolo in vrtec. Zaradi večje količine meteornih voda se je sprožilo več zemeljskih plazov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Na terenu so posredovali gasilci iz devetih prostovoljnih gasilskih društev, ki so črpali vodo in zaščitili več plazov. Nevihtni sistem, ki se je premaknil k nam od Furlanije čez Goriško, Vipavsko dolino in Kras ter nato potoval proti vzhodu, so spremljali močni nalivi in močnejši sunki vetra. Med 21. uro in 21.30 so na samodejni postaji Vedrijan izmerili 26,22 litra, v Novi Gorici pa 21,61 litra padavin. Po podatkih Arsa je na postaji Godnje na Krasu v zadnje pol ure padlo 22,5 milimetra padavin.

Uprava za zaščito in reševanje poroča o posredovanju gasilcev na severovzhodu države, in sicer v Križevcih, Moravskih Toplicah, Puconcih, Rogašovcih in Kuzmi. Gasilci so v Dobravi prečrpali približno 2000 kubičnih metrov meteorne vode, ki je zalila celotno dvorišče in bližnji gospodarski objekt.

Danes popoldne bo dež oslabel in marsikje prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

Do sredine današnjega dne bodo po Sloveniji še naprej nastajali krajevno močni nalivi. Pri tem je možen porast hudourniških vodotokov, obstaja pa tudi nevarnost nastanka zemeljskih plazov. Agencija RS za okolje je v tem času za celotno državo izdala oranžno opozorilo.

Razlivanje rek

Prevladuje velika vodnatost, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji je vodnatost srednja. V zgodnjih jutranjih urah so se začele razlivati Vipava in Drava v zgornjem toku ter posamezni manjši vodotoki v Pomurju. V prihodnjih urah se bo začela razlivati Mura znotraj protipoplavnih nasipov. Dopoldne bodo reke še naraščale, ob krajevnih plohah in nevihtah lahko hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki v več delih države, ki lahko poplavijo, poplavi lahko tudi padavinska voda, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Na facebook strani Neurje.si so poročali o pestrem vremenskem dogajanju v Avstriji in na Madžarskem, tudi o tornadu.