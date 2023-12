Zmerna turistična rast z rekordnimi prihodki

V nadaljevanju preberite:

Za slovensko turistično panogo je, kot kaže, kljub poplavam in poletnim neurjem uspešno leto, saj je obiska oz. prenočitev predvsem zaradi tujih gostov v primerjavi z lanskim letom še več, kar pomeni, da je ta panoga dosegla ali celo presegla raven pred epidemijo. Po prvih ocenah bodo rekordni tudi prihodki. Zmerna rast je napovedana tudi za prihodnje leto.

Slovenske turistične kraje je v prvih enajstih mesecih obiskalo 5,8 milijona gostov, ki so skupaj ustvarili za 15,3 milijona prenočitev. Obisk je bil v primerjavi z istim obdobjem lani večji za dobrih 5 odstotkov, prenočitev je bilo več za 3,2 odstotka. Kar tri četrtine gostov so predstavljali tujci, ki jih je bilo za skoraj petino več kot lani, medtem ko je bilo domačih gostov za več kot petino manj. Med tujimi gosti je bilo največ Nemcev, Italijanov in Avstrijcev, najbolj se je povečalo število obiskovalcev iz Hrvaške, skoraj za tretjino, in Italije, za slabo petino. Najbolj obiskane so bile tudi letos gorske občine, sledita jim Ljubljana in Obala.