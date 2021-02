Bruselj od več članic zahteva pojasnila glede ukrepov na mejah

FOTO: Axel Heimken/AFP

Nemški notranji minister Horst Seehofer se zavzema za podaljšanje ukrepa. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Evropska komisija od Nemčije zahteva pojasnila glede omejitev potovanj iz Češke, Slovaške in avstrijske Tirolske, ki jih je uvedla zaradi širjenja novih različic koronavirusa. Več ukrepov je po mnenju komisije nesorazmernih. Bruselj je pisma, v katerih je izrazil nezadovoljstvo glede nadzora na mejah, poslal še več drugim članicam, tudi Madžarski.»Verjamemo, da je povsem upravičen cilj Nemčije – zaščito javnega zdravja med pandemijo – mogoče doseči tudi z manj restriktivnimi ukrepi,« je Evropska komisija zapisala v pismu nemškemu veleposlaniku pri EU, ki ga je pridobila nemška tiskovna agencija DPA.Nemčija je Češko, Slovaško in avstrijsko deželo Tirolska 14. februarja razglasila za območja z novimi bolj nalezljivimi različicami novega koronavirusa. V Nemčijo lahko od tam vstopajo le nemški državljani ali tisti s prebivališčem oz. dovoljenjem za bivanje v Nemčiji. Izjeme veljajo le za medicinsko osebje, voznike tovornih vozil in drugo osebje v mednarodnem transportu blaga. A tudi oni se morajo ob prehodu meje obvezno registrirati in pokazati negativen izvid testa na okužbo s koronavirusom, ki ni starejši od 48 ur.Komisija je med drugim v pismu za vprašljive označila določbe glede voznikov tovornjakov, ki morajo negativen izvid testiranja predložiti tudi, če zgolj prečkajo to območje. Poleg tega so v Bruslju nezadovoljni z izjemami, za katere ne velja prepoved vstopa. Med njimi namreč ni družin, ki živijo na različnih straneh meje. Prav tako se zdi, da člani Evropskega parlamenta in predstavniki vlad ne morejo prečkati Nemčije, da bi se udeležili srečanj na ravni Evropske unije.V pismu je Evropska komisija poudarila tudi, da so doslej na Češkem in Slovaškem glede na podatke Evropskega centra za obvladovanje in nadzor bolezni (ECDC) potrdili malo primerov britanske različice novega koronavirusa. V več drugih članicah EU je okužb več. Zato so Berlin zaprosili za dodatna pojasnila, zakaj so ti dve državi uvrstili na seznam območij z novimi različicami.V pismu s ponedeljkovim datumom daje komisija Nemčiji deset dni časa za odgovor. Teoretično lahko ta spor vodi v pravno ukrepanje Bruslja proti članici, vendar pa se zdi to zaradi pandemije covida-19 malo verjetno, navaja DPA. Nemški notranji ministerki se zavzema za podaljšanje ukrepa, je doslej zavračal kritike Evropske komisije. Na pismo se v Berlinu javno še niso odzvali.Podobna pisma je Bruselj zaradi nestrinjanja z ukrepi na mejah poslal še Madžarski, Belgiji, Danski, Švedski in Finski.