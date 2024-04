Danes prižig olimpijskega ognja, ki bo 101 dan potoval do Pariza

Danes bodo na ruševinah antične Olimpije v Grčiji prižgali olimpijski ogenj pred 101 dan dolgo potjo do prizorišča iger v Parizu. V francoski prestolnici bo na reki Seni 26. julija slovesno odprtje 33. poletnih OI.

Natanko 101 dan pred začetkom iger v Parizu bodo v Grčiji s tradicionalno slovesnostjo in pred 600 visokimi gosti s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom na čelu in z grško predsednico Katerino Sakelaropulu na pot proti Parizu poslali olimpijski ogenj.

V posebnem ritualu na ruševinah Herinega templja bodo igralke v vlogah starodavnih svečenic s pomočjo posebnega zrcala prižgale ogenj na kraju, kjer so se pred natanko 2800 leti rodile olimpijske igre.

Gledalci bodo lahko tokrat brez omejitev, kot je bilo to v koronskih časih za poletne OI v Tokiu 2021 in zimske v Pekingu 2022, a ob strogih varnostnih ukrepih spremljali plamenico na poti do slovesnega odprtja v Parizu. Prižigu ognja bodo lahko prisostvovali zgolj akreditirani posamezniki.

Prvi bo baklo v štafeti nosil grški olimpijski prvak v veslanju Stefanos Ntuskos, francoski mediji pa po pisanju grških namigujejo, da bo prva Francozinja s plamenico v roki upokojena plavalka Laure Manaudou.

FOTO: AFP

Štafeta plamenice bo najprej v Grčiji na poti 11 dni, na skupno skoraj 5000 kilometrih skozi 41 občin pa jo bo nosilo okoli 600 ljudi. Francoskim organizatorjem bodo nato baklo 26. aprila predali na starem marmornem stadionu Panathinaiko v Atenah, prizorišču prvih OI moderne dobe.

Skozi 400 mest

Dan pozneje bo ogenj začel svojo pot proti Franciji na krovu zadnje od plovnih trijambornih ladij Belem s konca 19. stoletja. Tovrstne ladje so skoraj dve desetletji od prvega plova nekaj dni po koncu iger v Atenah 1896 opravljale trgovske poti v Brazilijo, Gvajano in Zahodno Indijo. Zadnja »preživela« ladja z jeklenim trupom naj bi v Marseille priplula 8. maja.

Na svoji okoli 12.000 kilometrov dolgi poti po celinski Franciji ter čezmorskih francoskih ozemljih v Karibih, Indijskem oceanu in Tihem oceanu bo plamenica potovala skozi 400 mest in desetine turističnih znamenitosti. Osrednji del otvoritvene slovesnosti pariških olimpijskih iger bo 26. julija na reki Seni, s čimer se bo prvič zgodilo, da ta ne bo na osrednjem stadionu iger.

Olimpijski ogenj sicer skozi celotne igre gori od tekmovanja leta 1936 v Berlinu, ko so tam obudili tradicijo iz antičnih časov.

Ob prižigu olimpijske plamenice v Grčiji bo tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS) predstavil podrobnosti poti slovenske bakle. Ob 12. uri bo OKS danes v Ljubljani predstavil podrobnosti potovanja bakle skozi Slovenijo, njenih 212 občin ter zamejska območja, ki se bo začelo v sredo.