Omejitev števila ljudi v trgovinah, silvestrovanj na prostem verjetno ne bo

7.15 Poklukar napovedal omejitev maksimalnega števila ljudi v trgovinah, silvestrovanj na prostem verjetno ne bo

Minister za zdravje Janez Poklukar je po večernem sestanku vladne svetovalne skupine za covid-19 s pristojnimi ministri za 24ur zvečer napovedal, da bo vlada že s sredino dopisno sejo omejila maksimalno število prisotnih v istem času v trgovinah, kjer je v predprazničnih dneh gneča prevelika. Silvestrovanj na prostem najverjetneje ne bo.

Kot je povedal Poklukar, je ključno, da ljudje zaradi grožnje nove koronavirusne različice omikrona v prazničnih dneh ostanejo v mehurčkih, če pa jih že zapuščajo, jim stroka priporoča izvajanje dodatnih testiranj.

»V sklopu gostinske dejavnosti v času novega leta bo praviloma predpisan neki podoben režim, ko bodo ključni dodatni testi, a bomo več o tem lahko povedali po četrtkovi seji vlade,« je dejal minister in dodal, da če jim bo uspelo uspešno predpisati režim testiranja za tiste, ki bodo najdaljšo noč v letu preživeli v kakšnem od lokalov na večerji, potem bo podaljšan tudi delovni čas po 22. uri, saj silvestrovanje vendarle običajno poteka čez polnoč.

Se pa stroka po njegovih besedah praviloma nagiba k temu, da množičnih silvestrovanj na prostem ne bi bilo, saj tam ni mogoče učinkovito izvajati nadzora pogojev PCT. Dokončno se bodo o tem odločali na vladi v četrtek, a današnji delovni sestanek je šel v to smer.

Zdravstveni minister je še povedal, da bodo predvidoma v četrtek, morda pa celo že v sredo dorekli tudi režim izdajanja odločb o karantenah, saj epidemiologi predlagajo, da bi bili ob visokotveganem stiku z okuženimi osebami pred karanteno varni le tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva.

Ob tem je še dodal, da glede na razmere z omikronom prav veliko časa nimajo niti za odločitev o uvajanju pogoja PC, o čemer se v družbi že odpira razprava, saj je po njegovem prav, da se glede te možnosti izrečejo tudi druge nezdravstvene stroke.

6.45 Newyorški župan de Blasio obljubil, da mesta ne bodo več zapirali

Newyorški župan Bill de Blasio je v torek dejal, da mesta ne bo več zapiral, kljub temu da število okužb z novim koronavirusom skokovito narašča. Do petka se bo odločil, ali bo znamenito silvestrovanje na Times Squaru potekalo z množično udeležbo, kot je bilo predvideno doslej.

De Blasio 1. januarja predaja žezlo novemu županu Ericu Adamsu, ki je že za nedoločen čas preložil načrtovano inavguracijsko slovesnost. »Jasno je, da se naše mesto sooča z mogočnim nasprotnikom različice koronavirusa omikron. Rast števila primerov predstavlja resno grožnjo javnemu zdravju,« je sporočil Adams.

De Blasio pa je na novinarski konferenci povedal, da je odločno proti ponovnemu zapiranju šol in gospodarstva. »Dovolj je bilo. To smo že prestali in je bilo uničujoče. Te izkušnje ne moremo spet ponoviti,« je dejal župan.

Praznovanje novega leta na Times Squaru je zdaj spet negotovo, potem ko je lani potekalo v omejenem obsegu ob upoštevanju varnostne razdalje. Letos je novembra še kazalo dobro, nato je izbruhnil omikron in spet so težave.

Do 13. decembra je imelo mesto po okoli 3600 novih primerov okužbe s koronavirusom na dan, v zadnjih petih dneh pa so našteli kar 63.500 pozitivnih testov. V ponedeljek se je povprečje novih okužb povzpelo na skoraj 11.000, kar pomeni 207-odstotno rast v enem samem tednu.

Mesto krepi zmogljivosti za testiranje, cepiva je na voljo dovolj. Od torka pa do konca leta bo vsakdo, ki se bo cepil v New Yorku s poživitvenim odmerkom, dobil sto dolarjev nagrade. To so že delili zamudnikom pri prvem odmerku cepiva.

V ZDA se je do torka s koronavirusom okužilo že več kot 52 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 810.000. Z dvema odmerkoma Pfizerja in Moderne ali enim odmerkom Johnson & Johnsona se je doslej cepilo 204 milijone ljudi oziroma 62 odstotkov odraslega prebivalstva ZDA. V državi New York se je cepilo 71 odstotkov prebivalcev, podobno velja tudi za mesto New York.