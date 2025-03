Državni udar, vnetljive izjave, vojna retorika in pozivi k miru

V nadaljevanju preberite:

Ko je predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik podpisal ukaz za uveljavitev zakona, s katerim bo prenehala veljavnost pristojnosti Bosne in Hercegovine na ozemlju entitete, so to v polovici BiH razumeli kot državni udar. Predstavniki številnih evropskih držav so obsodili enostranske poteze na račun stabilnosti države. Ostri retoriki in vojni govorici ob bok varnostni strokovnjaki postavljajo tolažbo, da ima Nato pripravljene načrte za takšne situacije.

Prejšnji teden na eno leto zapora in šest let prepovedi političnega delovanja obsojeni voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik je uresničil grožnjo in na območju entitete Republika Srbska prepovedal delovanje številnih institucij Bosne in Hercegovine, Srbe pa pozval, da izstopijo iz vseh teh institucij. Ko je vse to naredil in v entiteti Federacija BiH povzročil val ogorčenja nad dejanji, ki jih tam razumejo kot državni udar, je Dodik odpotoval v Beograd, na obisk k srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.