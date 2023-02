Evropsko leto geopolitične more

V nadaljevanju preberite:

Za EU z identiteto projekta miru, nastalega na ruševinah druge svetovne vojne, je bil začetek velike invazije Rusije v Ukrajino kot prebuditev v mori nove geopolitične realnosti. Drugače kot leta 2014, po ruski aneksiji Krima in destabilizaciji vzhodne Ukrajine, je takoj uvedla močnejše sankcije. V ozadju je bila logika, da morajo sankcije bolj škoditi Rusiji kot EU.

Obsežne sankcije so bile sprejete ne samo na energetskem področju, temveč tudi na področju sodobnih tehnologij, bančništva in transporta … Če bi sprejeli spreminjanje meja z ruskim priključevanjem delov sosednje države, ki jih razglaša za svoja »zgodovinska ozemlja«, bi Unija poteptala svoja temeljna načela in ureditev, ki je v Evropi nastala po letu 1945. Zlasti za majhne države bi bila privolitev v takšno uveljavljanje volje večjega in močnejšega pot v pogubo.