Fotografije dneva (29. 5.)

Obrtniškega rudarja zlata po končani izmeni dvignejo iz jame za pridobivanje zlata. Od začetka leta 2010 se je pridobivanje zlata v senegalski regiji Kedougou hitro širilo, kar je pritegnilo tako multinacionalna podjetja kot obrtne rudarje, zlasti migrante iz Malija in Burkine Faso, ki so uvedli nove tehnike in se povezali z lokalnimi skupnostmi. Čeprav je razcvet prinesel gospodarske koristi, je povzročil tudi degradacijo okolja, vključno z onesnaževanjem reke Faleme, in vse večjo negotovost zaradi oboroženih banditov, ki napadajo rudnike. Senegalska vojska je leta 2024 začela operacije za boj proti razbojništvu in zaustavitev nelicenciranega rudarjenja, analitiki pa menijo, da si vzporedno prizadeva preprečiti širjenje džihada iz Malija, kjer teroristične skupine vse bolj izkoriščajo rudarjenje zlata za financiranje svojih dejavnosti. Foto: Amaury Falt-brown/Afp