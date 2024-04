Francoska letala za pobeg iz objema Rusije

V nadaljevanju preberite:

Pogodbo o nakupu 12 lovskih letal rafale bosta srbski in francoski predsednik Aleksandar Vučić in Emmanuel Macron sklenila čez dva meseca med Macronovim obiskom v Beogradu. Rekordne štiri milijarde evrov vreden vojaški posel je simbolna klofuta Rusiji in znak, da se Srbija za več let zavezuje partnerstvu z Zahodom.