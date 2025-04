Šestdesetdnevna blokada se nadaljuje, Gaza bo kmalu dosegla prag lakote

Humanitarna kriza v Gazi se še naprej poglablja, saj izraelske sile nadaljujejo bombardiranje, zaradi katerega je v torek umrlo najmanj 38 Palestincev. Volker Türk, vodja Združenih narodov (ZN) za človekove pravice, je pozval k nujnemu ukrepanju za zaustavitev humanitarne katastrofe v Gazi, ki se zaradi popolne blokade nadaljuje že 60. dan. Türk je opozoril, da bi razmere lahko dosegle novo, še nikoli prej videno raven krize, poroča Al Jazeera.

Izrael je nedavno izpustil deset palestinskih zapornikov, med njimi tudi reševalca Asaada Al-Nasasrja, ki je preživel izraelski napad v Rafi, v katerem je umrlo 15 reševalcev in zdravstvenih delavcev. Kljub temu so izraelske sile na Zahodnem bregu aretirale 22 Palestincev, vključno z novinarjem Alijem Al-Samoudijem, ki so ga prijeli med racijo njegovega doma v Dženinu.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na torkovem sestanku opozoril na vse hitrjše poglabljanje humanitarne krize na Bližnjem vzhodu. FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Medtem na Mednarodnem sodišču potekajo zaslišanja za ugotavljanje humanitarnih odgovornosti Izraela kot okupacijske sile v palestinskih ozemljih. Drugi dan zaslišanj je razkril številne kršitve, ki jih Izrael izvaja nad palestinskim prebivalstvom, kar še dodatno izpostavlja nujnost mednarodnega posredovanja.

Pozivi k takojšnji vrnitvi k premirju v Gazi med drugim prihajajo iz Katarja, Združenega kraljestva, Danske in ZN. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k »nepovratnim ukrepom za izvedbo rešitve dveh držav«, poroča Al Džazira. Guterres je še opozoril, da je možnost rešitve dveh držav v nevarnosti zaradi nadaljevanja vojne in blokade Gaze.

Na pragu lakote

Ocena stopnje lakote v Gazi se je začela 28. aprila in bo trajala en teden. Analizo pomanjkanja hrane in podhranjenosti v Gazi izvaja svetovni nadzornik lakote Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Ocena poteka v sodelovanju z več kot 50 usposobljenimi analitiki iz agencij ZN in humanitarnih organizacij, tako iz Gaze kot iz tujine.

Za razglasitev lakote po kriterijih IPC mora vsaj 20 odstotkov prebivalstva živeti z izjemnim pomanjkanjem hrane, vsaj 30 odstotkov otrok mora biti podhranjenih in razlog za smrt vsaj dveh oseb od 10.000 na dan mora biti lakote ali kombinacija podhranjenosti in bolezni.

Humanitarne organizacije opozarjajo, da je Gaza na robu lakote zaradi popolne blokade, ki jo izvaja Izrael. Sistem IPC je od začetka vojne v Gazi izdal vsaj štiri opozorila, v katerih je opozoril, da bi lahko območje doseglo prag lakote. Rezultati analize bodo ključni za nadaljnje korake in ukrepe, ki jih bodo sprejele humanitarne organizacije in mednarodna skupnost, da bi preprečili popolno humanitarno katastrofo v Gazi.