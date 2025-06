Gisèle Pelicot je najprej premagala zlorabo, zdaj še francoski medijski imperij

Gisèle Pelicot, ženska, ki je v Franciji po desetletju posilstev, ki jih je organiziral njen nekdanji mož, postala simbol poguma in neomajne volje, je dosegla še eno pomembno zmago. Po odmevnem sojenju proti nekdanjemu možu in 50 drugim moškim, v katerem se je odpovedala pravici do anonimnosti in pomagala razkriti sistematične spolne zlorabe, je zdaj uspešno zaključila tožbo proti francoskemu tedniku Paris Match, ki je brez njenega dovoljenja objavil fotografije iz njenega zasebnega življenja.

Revija je objavila sedem fotografij, na katerih se Pelicotova v spremstvu moškega, ki ga opisujejo kot njenega spremljevalca, sprehaja po svojem novem kraju bivanja. Fotografije so bile posnete na skrivaj, kar je Pelicot in njene odvetnike globoko pretreslo. Nenazadnje je Pelicotovo njen nekdanji mož v času med 2011 in 2020 po tistem, ko jo je omamil, na skrivaj snemal med več kot dvesto posilstvi. »Gre za grob poseg v zasebnost ženske, ki je že preživela nepredstavljivo,« je izjavil odvetnik Antoine Camus, ki je Paris Match obtožil, da se iz štirimesečnega sojenja »ni ničesar naučil«.

Plačali bodo 40.000 evrov

Tik pred načrtovano obravnavo sta obe strani sklenili poravnavo: Paris Match bo 40.000 evrov namenil dvema organizacijama, ki pomagata žrtvam nasilja – Isofaculté, konjeniškemu centru v vasi Mazan, kjer je Pelicot v času zlorab živela, in mreži Women Safe & Children, ki nudi psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja in zlorab.

V izjavi so odvetniki dejali, da so primer rešili tako, da so zagotovili »zaščito drugih žrtev«.

Prihodnje leto prihajajo njeni spomini

Gisèle Pelicot, danes 73-letna nekdanja vodja logistike, je širšo javnost pretresla, ko se je v sojenju leta 2024 odločila za javno pričanje o grozotah, ki jih je doživela. Njen bivši mož Dominique Pelicot, ki velja za enega najhujših spolnih prestopnikov v sodobni Franciji, je bil skupaj s 50 drugimi moškimi obsojen za sistematična posilstva, ki so se zgodila med letoma 2011 in 2020. Dominique jo je omamljal z zdravili v pireju, kavi ali sladoledu, nato pa v domače okolje v Mazanu vabil moške, ki so jo posiljevali.

Pelicot je takrat jasno povedala: »To ni naš sram. To je njihov sram.« Njena odločitev za javno sojenje je bila usmerjena v ozaveščanje o zlorabi substanc in spolnem nasilju.

Prihodnje leto načrtuje Gisèle Pelicot izdati spomine. O prihajajoči knjigi je dejala: »Želim povedati svojo zgodbo s svojimi besedami ... da vsem, ki so podvrženi težkim preizkušnjam, prenesem sporočilo moči in poguma. Naj nikoli ne občutijo sramu. In naj se sčasoma celo naučijo znova uživati ​​življenje in naj najdejo mir.«