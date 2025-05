Hči Gisèle Pelicot: Tudi pornografija je del sistema nasilja

Lansko francosko sojenje stoletja v primeru Gisèle Pelicot, v katerem je bilo 50 moških obtoženih posilstva danes 72-letnice, glavni krivec za zločin pa je bil njen mož Dominique Pelicot, ki je bil obsojen na dvajset let zapora, odpira številna vprašanja. Eno od teh je pred kratkim odprla tudi njena hči Caroline Darian, ki je, kot piše Guardian, na festivalu Hay v valižanskem Powysu dejala, da so pornografske spletne strani del sistema mizoginije in nasilja. Spomnimo, januarja je bil tudi aretiran ustanovitelj spletne strani, ki jo je uporabljal Dominique Pelicot.

Januarja je sicer v angleščini izšla tudi knjiga Caroline Darian v obliki dnevniških zapiskov o njeni družini s pomenljivim naslovom Nikoli več mu ne bom rekla oče. Na omenjenem festivalu, kjer jo je predstavljala, je dejala, da brez dvoma lahko trdi, da njena mati ne bi bila posiljena več kot 200-krat, če pornografske spletne strani ne bi obstajale.

Poudarila je, da je v družbi veliko problemov, ki vodijo do zlorab. Na festivalu je predstavljala svojo knjigo in na vprašanje iz občinstva o tem, kako lahko moški prispevajo k prekinitvi krogov zlorabe, dejala, da »morate govoriti med sabo, tudi o pornografiji, ker je to del sistema mizoginije in nasilja«.

Gisèle Pelicot FOTO: AFP

Voditeljica dogodka, igralka in aktivistka Jameela Jamil, je, kot piše Guardian, dejala, da je »veliko moških, tudi v mojem življenju, ki vseh dejstev o primeru Gisèle ne pozna tako dobro kot ženske. Zato je tisto, kar resnično potrebujemo, to, da moški opazujejo svoje prijatelje in se odzivajo na njihove mizogine komentarje in vedenje,« je še dodala.

Caroline Darian je sicer njen psevdonim, sestavljen iz imen njenih bratov Floriana in Davida, saj je želela počastiti njuno vlogo pri pripovedovanju zgodbe.

Z materjo nista v stikih

Avtorica je s sočutjem in občudovanjem govorila o svoji materi, a pojasnila, da trenutno nista v stikih. V knjigi piše, da sta v njunem odnosu dosegli »točko brez vrnitve«, potem ko ji mati ni verjela, ko ji je povedala, da jo je oče posilil.

Občinstvu je povedala, da verjame, da je bilo materino zavračanje oblika obrambnega mehanizma. »Zelo težko je sprejeti, da je bil tvoj otrok zlorabljen,« je dejala in dodala, da si verjetno njena mama tega ne zmore priznati, ker bi jo to ubilo. Dejanja Dominiqua Pelicota so »močno vplivala na vso družino in vsak član je bil v drugačnem položaju in imel svoje stališče«, je še povedala. »Ampak moram biti hvaležna za to, kar je [Gisèle Pelicot] naredila.«

Caroline Darian FOTO: Manon Cruz/Reuters

Posebej težko je bilo povedati sinu, ki je bil takrat star šest let, kaj je storil njegov dedek. Čutila je odgovornost, da mu pove resnico, vendar je bil to velik šok, saj je imel z dedkom do takrat dober odnos in ga je imel zelo rad.

Sin je po razkritju obiskoval psihiatra, Caroline Darian pa se trudi naučiti ga, kaj pomeni privolitev. Vzgoja mladega fanta na pozitiven način je po njenih besedah »vprašanje odprtega dialoga in vprašanje izobraževanja«.