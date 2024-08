Harrisova z 99-odstotno podporo na glasovanju demokratov za kandidaturo

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek po zaključku virtualnega glasovanja za uradno demokratsko predsedniško kandidaturo zbrala 99 odstotkov glasov, so sporočili iz stranke. Večino glasov za nominacijo je sicer zbrala že kmalu po začetku glasovanja v petek. Harris se bo tako novembra na volitvah pomerila z republikancem Donaldom Trumpom.

59-letnica je bila sicer edina kandidatka na virtualnem glasovanju za predsedniško nominacijo, na katerem je prejela 99 odstotkov od približno 4500 oddanih glasov. Nominacijo bo uradno sprejela na demokratski konvenciji v Chicagu sredi avgusta, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Harrisova ima za seboj zgodovinski zagon, ko se lotevamo zadnjih korakov pri njenem uradnem potrjevanju kot kandidatke naše stranke. Kmalu bo čas, da se zberemo v Chicagu, kjer bomo skupaj praznovali in Američanom jasno povedali, da je demokratska stranka stranka svobode, demokracije, pravic in ljudi,« sta v skupni izjavi dejala predsednica odbora za demokratsko nacionalno konvencijo Minyon Moore in predsednik Nacionalnega odbora stranke Jaime Harrison.

Harrisova je v predsedniško tekmo vstopila, potem ko je predsednik Joe Biden 21. julija sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat in izrekel podporo podpredsednici. Ta je nato dobila tudi podporo večine uglednih demokratov.

Podpredsednica ZDA naj bi danes sporočila, kdo bo njen podpredsedniški kandidat v volilni tekmi. Pričakovati je, da bo skupaj z njim že nastopila na današnjem predvolilnem zborovanju v Filadelfiji v zvezni državi Pensilvanija.