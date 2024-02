Indonezija z novim predsednikom iste politične pozicije

V nadaljevanju preberite:

Prabovo Subianto je na predsedniških volitvah dobil skoraj 60 odstotkov glasov, tako da ne bo drugega kroga; njegov podpredsednik bo šestintridesetletni sin dosedanjega predsednika, zaradi njegove preteklosti pa se že zdaj porajajo dvomi o tem, koliko mu bo do ohranitve demokracije v tretji najštevilnejši državi na svetu.

Včerajšnje predsedniške volitve v Indoneziji so bile razburljive. Ne samo zaradi poplav, ki so na nekaterih območjih volivcem otežile odhod na volišča, in ne samo zaradi dolgega preštevanja glasov, med katerim se je povečevalo vodstvo Prabova Subianta in ugašalo upanje njegovih dveh tekmecev.