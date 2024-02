Izraelska vojska klub opozorilom iz sveta še okrepila napade na Rafo

Izraelska vojska je danes okrepila napade na Rafo na skrajnem jugu Gaze, kamor se je v zadnjih mesecih pred nasiljem zateklo več kot milijon Palestincev. Obstreljevala je tudi bolnišnico Naser v Han Junisu. Po podatkih ministrstva za zdravje v enklavi je bilo ponoči na območju Gaze skupno ubitih najmanj 110 Palestincev, od tega 25 v Rafi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v minulih dneh vojski naročil, naj pripravi načrt za evakuacijo civilistov iz Rafe in uničenje borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki tam delujejo. Iz Združenih narodov, Evropske unije in Washingtona so se nato zvrstila opozorila pred izraelsko ofenzivo v mestu ob meji z Egiptom, ki da bo le še poglobila humanitarno krizo na območju.

Kljub svarilom je izraelska vojska davi nadaljevala napade iz zraka na Rafo, kar je med Palestinci dodatno okrepilo strahove pred bližajočo se kopensko ofenzivo. Gre namreč za zadnje večje mesto v enklavi, kamor izraelske sile od začetka operacij proti Hamasu še niso vstopile, pa tudi za glavno vstopno točko za dostavo humanitarne pomoči.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, je danes sporočilo, da je v nočnem izraelskem bombardiranju življenje izgubilo najmanj 110 ljudi, od tega 25 v Rafi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska sicer trdi, da so bili napadi usmerjeni na teroristično infrastrukturo.

Pred vojno je v Rafi živelo približno 200.000 ljudi, od začetka izraelske ofenzive v Gazi pa je tam zatočišče našlo več kot milijon Palestincev, ki so pred spopadi pobegnili iz drugih delov enklave.

Rafa je glavna vstopna točka za dostavo humanitarne pomoči. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Vojna zahtevala že najmanj 27.947 življenj

Izraelske sile so danes ponoči obstreljevale tudi kompleks bolnišnice Naser v Han Junisu, navaja katarska televizija Al Jazeera. Bolnišnica je ob tem tudi pod budnim očesom ostrostrelcev, ki naj bi streljali na vse, kar se premika v njeni bližini. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa so ostrostrelci ubili najmanj enega človeka, še tri pa ranili.

V bolnišnici Naser je trenutno okoli 450 bolnikov in ranjencev. Poleg tega je v njenem poslopju zatočišče našlo še okoli 10.000 ljudi, ki so bili primorani zapustiti domove. Bolnišnica se sicer že dolgo sooča s pomanjkanjem osnovnih potrebščin, vključno s hrano in zdravili.

Izraelski večmesečni napadi na Gazo so doslej po podatkih palestinskih oblasti skupno zahtevali že najmanj 27.947 življenj, še vsaj 67.460 ljudi pa je bilo ranjenih.

FOTO: Said Khatib/AFP

Trije mrtvi v izraelskem napadu na sosesko blizu Damaska

V izraelskem raketnem napadu na stanovanjsko sosesko v bližini sirske prestolnice Damask so bili v noči na soboto po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice ubiti trije ljudje, več pa je ranjenih. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sirske državne medije, je sirska protiletalska obramba odgovorila na napad.

Tarča napada naj bi bila premožna soseska zahodno od Damaska, v kateri živijo visoki vojaški in drugi uslužbenci, je še sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Po navedbah sirskih vojaških virov je izraelska vojska izvedla napad iz smeri okupirane Golanske planote, tarča pa so bile točke na podeželju v okolici Damaska. Sirska protiletalska obramba je odgovorila in prestregla nekaj izstrelkov, ostali pa so »povzročili nekaj gmotne škode«, je poročala sirska tiskovna agencija Sana.

Izraelska vojska dogajanja ni želela komentirati, dodaja AFP. Od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 je Izrael izvedel več sto raketnih napadov v Siriji, večinoma na položaje milic, ki jih podpira Iran, pa tudi sirske vojske. Napade je še okrepil po začetku vojne s Hamasom oktobra lani.