Južna Afrika, Rusija in Kitajska začele skupne vojaške vaje

Južna Afrika, Rusija in Kitajska so danes začele skupne pomorske vojaške vaje ob obali pristaniškega mesta Durban na jugovzhodu Južne Afrike. Vaje naj bi potekale naslednjih deset dni in sovpadajo z obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Namen vaj, z imenom operacija Mosi, kar sicer v lokalnem jeziku pomeni dim, je izmenjava operativnih veščin in znanja ter krepitev odnosov z Rusijo in Kitajsko, je sporočilo poveljstvo južnoafriške vojske.

V vajah naj bi sodelovalo več kot 350 pripadnikov južnoafriških oboroženih sil, na strani Rusije pa med drugim sodeluje fregata Admiral Gorškov, opremljena s hipersoničnimi manevrirnimi raketami cirkon, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Južna Afrika, ki je skupaj z Rusijo, Kitajsko, Indijo in Brazilijo članica skupine Brics, je do vojne v Ukrajini zavzela nevtralno stališče. Kljub temu pa so bile oblasti deležne ostrih kritik zaradi gostovanja skupnih vaj.

Ruska fregata Admiral Gorškov pred Durbanom. FOTO: Rogan Ward/Reuters

Največja opozicijska stranka, Demokratično zavezništvo, je vaje že obsodila in opozorila, da je Južna Afrika z njimi vpletena v propagando Rusije. Več deset ljudi je danes tudi protestiralo pred ruskim konzulatom v Cape Townu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Te vojaške vaje imajo zanemarljive koristi za južnoafriško mornarico. Rusija nas uporablja kot platformo za svoje geopolitično razkazovanje in očitno smo tega veseli,« pa je ocenil John Stupart, direktor južnoafriške organizacije African Defence Review.