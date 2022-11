Kijev postaja neprimeren za življenje

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ruske sile nadaljujejo napade na ukrajinsko, zlasti energetsko infrastrukturo. Kakor je danes povedal izvršni direktor največje ukrajinske energetske družbe DTEK Dmitrij Saharuk, je trenutno brez elektrike okoli 40 odstotkov Ukrajincev.

»Zmanjšati obseg izključitev je v tem trenutku nemogoče zaradi resnih poškodb. Zdaj ne govorimo o načrtovanih odklopih, temveč o načrtovanih vklopih. Na žalost bo največ časa, ko bo trajal vklop, dve do tri uri na dan,« je Saharuk izjavil v televizijskem pogovoru. Dodal je, da lahko ponekod prebivalci ostanejo brez elektrike tudi po več dni. »Če bomo preživeli to zimo, a preživeli jo bomo, bomo vsekakor zmagali v tej vojni. Verjemite mi, napadi na energetiko so edino močno orožje, ki je še ostalo Rusiji,« je novinarjem povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ponekod lahko prebivalci ostanejo brez elektrike tudi po več dni. Rusi tolčejo tudi po ukrajinskih nahajališčih zemeljskega plina. Težave z elektriko, pa tudi vodo in gretjem, imajo po vsej državi.

Rusija se je z množičnimi napadi na vojaško in energetsko infrastrukturo v zahodni sosedi odzvala na sabotažo na Krimskem mostu 10. oktobra. Takrat je udarila z brezpilotnimi kamikazami in z več kot 80 izstreljenimi raketami. A v torek, ko je vojno prvič zares občutila tudi sosednja Poljska, je bilo še huje. Skoraj sto raket so izstrelili, po besedah ukrajinskega notranjega ministra Denisa Monastirskega pa je bilo napadenih okoli 30 objektov energetske infrastrukture. Njegov kolega German Galušenko, ki je v vladi zadolžen za energetiko, je povedal, da je bil to daleč najhujši napad na infrastrukturo, odkar je 24. februarja Rusija začela invazijo na njegovo državo. »Ta napad ne bo vplival le na energetski sistem Ukrajine, posledice utegne imeti tudi na sisteme nekaterih naših sosed. Tolčejo tako po objektih proizvodnje kot tudi po sistemu prenosa električne energije,« je izjavil.

Sicer ne tako množični napadi so se vrstili tudi včeraj in danes. Po nekaterih objektih so rakete priletele že drugič ali tretjič. V regiji, ki leži okoli črnomorskega pristanišča Odesa, je ostalo brez elektrike kar 70 odstotkov prebivalstva, so popoldne sporočili iz tamkajšnje administracije.

Po besedah njihovega govornika Sergija Bratčuka so današnji ruski napadi povzročili resno škodo, zato bodo v nekaterih četrtih Odese odslej imeli stanovalci elektriko le po dve uri na dan. Zjutraj so v tamkajšnjem obrambnem štabu povedali, da je ruska raketa zadela pomemben objekt energetske infrastrukture, v napadu pa so bili ranjeni trije ljudje. Podobna usoda je zjutraj doletela mesto Dnepr s skoraj milijonom prebivalcev, ki mu po ukrajinsko pravijo Dnipro. Tam so rakete udarile po dveh infrastrukturnih ciljih.

Redukcije tudi na zahodu

Kakor je na mednarodnem gospodarskem forumu v Kijevu povedal ukrajinski premier Denis Šmigal, zdaj Rusi tolčejo tudi po ukrajinskih nahajališčih zemeljskega plina in bombardirajo tovarne. Po besedah predsednika uprave družbe Naftogaz Alekseja Černiševa so okupatorji nanesli množični udar po njihovih objektih in infrastrukturi na vzhodu države. Njihov cilj je bil tudi Južmaš, družba, ki v Dnepru proizvaja raketno in vesoljsko orožje, opremo in tehnologijo. Tam je izbruhnil silen požar, hkrati so bile poškodovane stanovanjske zgradbe v bližini, vsaj pet stanovalcev pa je bilo ranjenih.

Težave z elektriko, pa tudi vodo in gretjem, imajo po vsej državi. Tudi v Lvovu na zahodu Ukrajine prebivalcem redno izklapljajo električni tok. A v najhujšem položaju sta se znašli prestolnica in njena okolica. Prebivalce Kijeva so v sredo zvečer obvestili, da bodo sicer elektriko izklapljali po napovedanem načrtu, a da lahko pride tudi do izjemnih redukcij, o katerih jih bodo poskušali vnaprej obvestiti. »Zdi se, da Kijev postaja neprimeren za življenje. Če po osem do dvanajst ur na dan nimate ne elektrike ne interneta, je delati in celo živeti skrajno težko,« je za ukrajinsko spletišče Strana, ki je v domovini prepovedano, povedal lastnik podjetja Delta konsalting Roman Rjabov. Razmišlja, da bi poslovanje preselil nekam, kjer ni takšnih težav z elektriko. Ni osamljen, nekatera podjetja, kakor je kijevski proizvajalec testenin Jaroslav, so zaradi pomanjkanja energije že zaustavila proizvodnjo.

Kakor je povedal Vladimir Kudricki, ki vodi državno monopolno distribucijsko družbo Ukrenergo, stanje v državi še ni kritično glede proizvodnje električne energije. Težava je v njeni distribuciji. »Pomanjkanje je po državi v povprečju okoli desetodstotno, v Kijevu in tamkajšnji regiji pa dosega od 25 do 30 odstotkov,« je dejal Kudricki.