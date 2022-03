Ko zagledam vrano, pomislim na dom

V nadaljevanju preberite:

Čas se včasih razteza, drugič pa krajša na nenavaden način. Ukrajinci morda ne vedo, kateri dan je danes, vedeli pa so, da je bil 8. marec 13. dan vojne. Zame je precej velik izziv prenesti svoje delo iz predvojnega v sedanji čas. Brez težav začnem nove procese, projekte in članke, ko pa poskušam nadaljevati staro delo, se zataknem v podobah izpred vojne – naši pisarni v zgodovinski četrti Podil, kjer je bil še ne tako dolgo tega božični sejem, na katerem smo pili kuhano vino ter se peljali na razglednem vrtiljaku, s katerega se vidi strehe v Podilu, mostove in glavno stavbo Akademije Kijev-Mohila. Podobno je, ko želim nadaljevati delo na doktorski disertaciji – v trenutku, ko odprem stare datoteke, me spomin preseli nazaj v našo dnevno sobo, polno knjig in slik. V mislih se vrnem v preteklost in razmišljam, kaj bi se zgodilo, če bi nekatere stvari naredila drugače.