Pomoč Borisu Johnsonu z vrha BBC odnesla nekdanjega bankirja

Odstop predsednika programskega sveta britanske javne radiotelevizije BBC je pričakovan epilog škandala, ki je več mesecev obremenjeval najbolj znano medijsko institucijo na svetu. Richard Sharp se je umaknil s položaja potem, ko je neodvisna preiskava ugotovila, da je kršil obstoječa pravila transparentnosti, s tem ko v procesu svojega imenovanja leta 2021 ni razkril, da je nekdanjemu britanskemu premieru Borisu Johnsonu, v času ko je ta vodil vlado, pomagal zagotoviti bančno posojilo, domnevno vredno 800.000 funtov, in ga vnaprej seznanil s svojo odločitvijo, da se namerava potegovati za položaj programskega direktorja.

Preiskava, ki jo je izvedel urad komisarja za javna imenovanja, je med drugim opozorila, da bi lahko Sharpova vloga pri urejanju osebnih financ nekdanjega premiera vzbudila vtis obstoja konflikta interesov. Sharp je enega od premierovih svetovalcev seznanil s kanadskim multimilijonarjem Samom Blythom, ki se je, kot je poročal Guardian, javil, da bo garantiral posojilo Johnsonu, s katerim naj bi imela tudi daljne sorodstvene vezi.

Richard Sharp je bil na čelu programskega sveta BBC od leta 2021. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Ugotovitve preiskave po Sharpovih besedah potrjujejo, da njegova kršitev ni bila namerna. »Kljub temu sem se odločil, da je prav dati prednost interesom BBC. Če bi ostal na položaju do konca svojega mandata, bi to vprašanje lahko odvračalo pozornost od dobrega dela korporacije,« je v izjavi pojasnil nekdanji bankir s tesnimi vezmi z vladajočo konservativno stranko, ki ji je v preteklosti doniral okoli 400.000 funtov. V času službovanja pri investicijski banki Goldman Sachs je bil tudi šef aktualnega britanskega premiera Rishija Sunaka.

Odstop pozdravili v opoziciji in novinarskih organizacijah

Še pred objavo izsledkov preiskave je bilo jasno, da je Sharpova prihodnost na BBC vprašljiva. Februarja je pomanjkanje transparentnosti pri njegovem imenovanju obsodil pristojni parlamentarni odbor, zgodbe v otoških medijih pa so nakazovale, da je nekdanji predsednik kraljeve akademije umetnosti izgubil podporo tudi med višjimi predstavniki javnega servisa.

Njegov odstop so pozdravili tako predstavniki opozicije kot novinarskih organizacij, ki so opozorili na udarec, ki so ga Sharpove kršitve prizadejale ugledu BBC. Manj entuziastično so jo sprejeli v vladnih vrstah, zavedajoč se, da je zgodba povzročila veliko škode tudi vladajoči konservativni stranki. Ministrica za kulturo Lucy Frazer je napovedala začetek postopka za izbiro Sharpovega naslednika, za katerega pa obstaja možnost, da bo ravno tako prišel iz konservativnih krogov. Premier Sunak med obiskom v Glasgowu ni želel zagotoviti, da bo Sharpa na položaju nadomestila oseba brez političnih vezi, rekoč, da ne namerava prejudicirati postopka imenovanja.