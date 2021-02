Kot novinarji so vohunili za partijo

V nadaljevanju preberite:

Britanska agencija za nadzor nad komunikacijskimi storitvami Ofcom je umaknila licenco kitajske televizije v angleškem jeziku CGTN za oddajanje programa v Združenem kraljestvu, in to na podlagi preiskave, ki je pokazala, da omenjeno televizijsko mrežo nadzoruje Komunistična partija. Četrtkova poteza Ofcoma je del spora med državama, ki sta še pred kratkim zatrdili, da njuni odnosi doživljajo »zlato obdobje«. Te idile je zdaj konec. Po pisanju časopisa Daily Telegraph je Velika Britanija pred kratkim izgnala tri kitajske vohune, ki so lani v tej državi bivali z novinarskimi akreditacijami.