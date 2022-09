Kraljica Elizabeta II. pod zdravniškim nadzorom

Britanska kraljica Elizabeta II. je pod zdravniškim nadzorom, poroča BBC, ki se sklicuje na sporočilo iz Buckinghamske palače.

»Po ponovni jutranji oceni so kraljičini zdravniki zaskrbljeni za zdravje njenega veličanstva. Priporočili so, da ostane pod zdravniškim nadzorom,« so zapisali v izjavi. 96-letna kraljica sicer ostaja na gradu Balmoral na Škotskem.

O njenem zdravstvenem stanju so obvestili njeno najožjo družino. Valižanski princ Charles in Camilla, vojvodinja Cornwallska, sta že pripotovala v Balmoral, so sporočili iz Clarence House. Na poti je tudi princ William. Globoko zaskrbljenost celotne države je sporočila tudi nova premierka Liz Truss. »Moje misli in misli celotnega naroda so v tem trenutku s kraljico in njeno družino,« je dejala.

Kraljica je Trussovo v torek imenovala za premierko v Balmoralu, namesto da bi odpotovala v London na dogodek. Na fotografijah z novo premierko je bila monarhinja videti dobre volje, se je pa opirala na palico.

Danes so pred Buckinghamsko palačo odpovedali tudi tradicionalno ceremonijo zamenjave straže. FOTO: Daniel Leal/AFP

Tudi sicer se je v zadnjem letu redkeje pojavljala na javnih dogodkih, nadomeščali so jo drugi člani kraljeve družine. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se junija v glavnem ni udeležila dogodkov, ki so jih pripravili ob platinastem jubileju njenega vladanja, se je pa čez poletje večkrat pojavila na dogodkih na Škotskem. Oktobra lani je nenapovedano preživela noč v bolnišnici v Londonu, zdravniki pa so ji svetovali več počitka. Februarja je preživela covid, ki jo je, kot je povedala kasneje, precej izčrpal. Med epidemijo je sicer večino časa preživela v izolaciji skupaj s soprogom, princem Philipom, ki je v stotem letu starosti umrl lani spomladi.