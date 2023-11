Napovedani prihod Lavrova v Skopje dviguje prah

Ukrajina in baltske države so sporočile, da bodo bojkotirale zasedanje zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki ga bo ta teden gostilo Skopje, in sicer v znak protesta nad napovedano udeležbo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.

Zaradi vojne v Ukrajini je ogrožena prihodnost največje svetovne varnostne organizacije, v kateri poleg držav stare celine sedita tudi ZDA in Rusija. Mesec dni pred iztekom leta namreč ni jasno, katera država bo od trenutno predsedujoče Severne Makedonije prevzela krožno vodenje Ovseja. Negotov je tudi položaj generalne sekretarke organizacije Helge Schmid, katere mandat se prav tako izteče v začetku novega leta.

Rešitev obeh zagat je odvisna od Rusije, ki že dve leti blokira imenovanje kandidatke Estonije oziroma katere koli članice Nata za naslednjo predsedujočo državo.

Prihodnost organizacije na kocki

Pred dvodnevnim zasedanjem zunanjih ministrov Ovseja se vrstijo ugibanja, ali bo Zahodu in Rusiji uspelo doseči kompromis o tem, katera država bo prevzela vodenje organizacije po izteku mandata Severne Makedonije. Srečanja se bo udeležil tudi vodja ruske diplomacije, kar ne bi bilo mogoče, če Bolgarija na prošnjo sosednje države ne bi odobrila preleta ministrovega letala čez svoj zračni prostor.

»Globoko obžalujemo odločitev, ki omogoča osebno udeležbo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na 30. zasedanju ministrskega sveta Ovseja v Skopju. Rusiji bo samo zagotovila še eno priložnost za širjenje propagande,« so v izjavi, ki so jo objavili litovski mediji, zapisali zunanji ministri Latvije, Litve in Estonije.

Napovedana udeležba Lavrova po njihovih besedah »tvega legitimizacijo agresorske Rusije kot zakonite članice naše skupnosti svobodnih narodov, banaliziranje grozovitih zločinov, ki jih izvaja Rusija, in toleriranje očitnega ruskega kršenja in prezira temeljnih načel ter zavez Ovseja«.