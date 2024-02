Danes minevata natanko dve leti, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino in s tem tudi najhujši konflikt v Evropi po drugi svetovni vojni. Vojna je terjala več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročila begunsko krizo. Ob obletnici so v številnih mestih po Evropi, vključno z Ljubljano, napovedani shodi v podporo Ukrajini.

Invazijo na zahodno sosedo je Putin začel 24. februarja 2022 z besedami, da gre za posebno vojaško operacijo »za demilitarizacijo in denacifikacijo« Ukrajine.

Po začetnih uspehih ruskih sil je Ukrajina ob koncu leta 2022 z izdatno vojaško in finančno pomočjo Zahoda prevzela pobudo, nato pa se ji je lani izjalovila dolgo pričakovana protiofenziva. Fronta se nato več mesecev ni spreminjala, v zadnjih tednih pa je Rusija znova prešla v ofenzivo.

Združeni narodi so januarja sporočili, da so od začetka invazije zabeležil 10.382 smrtnih žrtev med ukrajinskimi civilisti. Pri tem so opozorili, da je dejansko število verjetno še višje. Po podatkih ZN je ob tem Ukrajino zapustilo več kot šest milijonov ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. FOTO: Ritzau Scanpix via Reuters

Vojna v Ukrajini izgublja svetovno pozornost

Ob obletnici ruske invazije so v številnih mestih po Evropi, vključno z Ljubljano, napovedani shodi v podporo Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo s premierjem predsedujoče Svetu EU Belgije Alexandrom De Croojem obiskala Kijev, voditelji skupine industrijsko najmočnejših držav G7 pa se bodo sestali na videokonferenci.

Vojna po dveh letih in ob trajajoči izraelski ofenzivi v Gazi sicer ni več v ospredju mednarodne pozornosti kot nekoč, zaradi nepripravljenosti obeh strani na mirovna pogajanja pa ji še vedno ni videti konca.