Moskva v izmenjavi trupel predala tudi trupla lastnih vojakov?

V ponedeljek so se pojavile nove obtožbe na relaciji med Kijevom in Moskvo v zvezi z vračanjem posmrtnih ostankov vojakov, ubitih v vojni. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je dejal, da je Moskva v zadnjih dveh tednih v okviru dogovorjene repatriacije Kijevu predala trupla tako ukrajinskih kot ruskih vojakov, povzema ukrajinska Novaya Gazeta.

»Med zadnjimi repatriacijami so nam bila med trupli Ukrajincev predana tudi trupla ruskih vojakov,« je Klimenko zapisal na svojem kanalu na omrežju telegram. Dodal je, da je Rusija to morda storila namerno, da bi povečala število predanih trupel, ali pa gre preprosto za »njihov običajni malomarni odnos do lastnih ljudi«.

Klimenko je poudaril, da si bodo ukrajinski forenziki prizadevali identificirati vse prejete posmrtne ostanke, a bo to vzelo nekaj časa, saj so njihove zmožnosti polno zasedene. Postopek identifikacije dodatno otežuje dejstvo, da so trupla dostavljena »iznakažena«, nekateri posmrtni ostanki pa so shranjeni v različnih vrečah. Po njegovih besedah so se zgodili celo primeri, ko so bili posmrtni ostanki ene osebe vrnjeni v različnih fazah repatriacije. Rusko obrambno ministrstvo se na obtožbe ni odzvalo.

Klimenko je poudaril, da si bodo ukrajinski forenziki prizadevali identificirati vse prejete posmrtne ostanke, vendar so njihove zmožnosti polno zasedene. FOTO: Vladimir Medinsky/Telegram via Reuters

Dogovor o izmenjavi posmrtnih ostankov je bil sklenjen 2. junija na pogajanjih v Istanbulu. Po besedah glavnega ruskega pogajalca Vladimirja Medinskega je Rusija doslej predala 6060 trupel, o katerih trdi, da so posmrtni ostanki ukrajinskih vojakov. Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je potrdil, da je Ukrajina iz Moskve prejela več kot 6000 trupel.

Zadnja predaja posmrtnih ostankov je potekala v ponedeljek, Umerov pa jo je označil za »zadnjo v tem formatu«. Medtem ko Umerov ni razkril števila umrlih ruskih vojakov, predanih Moskvi, je Medinski dejal, da je ta številka 78. »Za vsakim od njih je ime, življenje, družina, ki čaka na odgovore,« je še zapisal Umerov.