Na Floridi so deportirane priseljence želeli nadomestiti z mladoletniki

Predlog zakona na Floridi, ki bi zrahljal nekatere zaščitne ukrepe pri delu otrok in naj bi po besedah guvernerja Rona DeSantisa pomagal zapolniti vrzeli na trgu dela zaradi pomanjkanja priseljenskih delavcev, je dokončno propadel. Kot poroča Newsweek, predlog ni bil sprejet v senatu zvezne države pred koncem rednega zakonodajnega zasedanja drugega maja.

Ta zakonodajna pobuda, katere osnutek naj bi po poročanju Orlando Weekly prišel neposredno iz urada guvernerja DeSantisa, je predvidevala precejšnje spremembe. Med drugim bi odpravila omejitve glede števila ur, ki jih lahko 16- in 17-letniki delajo med šolskim letom, vključno z možnostjo nočnega dela in dela več kot osem ur na dan pred šolskim dnem. Prav tako bi odpravila obvezne 30-minutne odmore za malico za to starostno skupino in dovolila nočne izmene celo 14- in 15-letnikom, ki se šolajo doma ali prek spleta, tudi če bi imeli naslednji dan pouk.

DeSantis: Otroci naj zapolnijo vrzeli

Guverner DeSantis je javno zagovarjal potrebo po takšnih spremembah kot odgovor na pomanjkanje delovne sile, ki je posledica strožjih imigracijskih ukrepov in odhoda ali deportacije priseljenskih delavcev. »Zakaj pravimo, da moramo uvažati tujce, celo nezakonito, ko pa so najstniki včasih delali v teh letoviščih?« se je vprašal DeSantis marca na forumu o priseljevanju, kot navaja Guardian. Dodal je: »Kaj je narobe s tem, da pričakujemo, da naši mladi zdaj delajo s krajšim delovnim časom? Tako je bilo, ko sem jaz odraščal.« Njegov cilj je bil, da bi mladi stopili »v čevlje priseljencev«, ki so floridsko turistično in kmetijsko industrijo oskrbovali s »ceneno delovno sijo«, je še zapisal britanski Guardian.

Podobno so argumentirali tudi predlagatelji zakona v obeh domovih floridskega parlamenta. Republikanski senator Jay Collins, ki je bil podpornik novega zakona, je trdil, da gre za »vprašanje starševskih pravic« in da zakon Florido zgolj usklajuje z zvezno zakonodajo o delu otrok iz leta 1938, pri čemer je zavrnil očitke, da bi to vodilo v razmere, opisane v romanu Uptona Sinclaira z naslovom Džungel (Močvirje); Povest iz Chikaških klavnic, ki nazorno prikazuje izkoriščanje delavcev in otrok.

Ta zakonodajna pobuda, katere osnutek naj bi po poročanju Orlando Weekly prišel neposredno iz urada guvernerja DeSantisa, je predvidevala precejšnje spremembe. FOTO: Joe Raedle/AFP

Republikanska poslanka Monique Miller, povezana s konservativno skupino Moms for Liberty, pa je za Orlando Weekly dejala, da bi morala vsaka družina sama odločati, kaj je najbolje zanjo, ne pa da jim to narekuje vlada, ter da lahko starši nadzorujejo delo svojih otrok.

Ostri odzivi kritikov: Izkoriščanje in hinavščina

Predlog je naletel na buren odziv številnih organizacij za zaščito otrok, delavskih sindikatov in zagovornikov pravic priseljencev. Med nasprotniki so bili Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), NAACP, združenje učiteljev, največja floridska zveza sindikatov AFL-CIO in združenje staršev in učiteljev Floride. Alexis Tsoukalas, analitičarka pri Florida Policy Institute, je za Guardian opozorila: »V bistvu gre za obravnavanje najstnikov, ki imajo razvijajoča se telesa in ume, kot odrasle, kar bo delodajalcem omogočilo, da jim nalagajo neomejeno število ur, nočno delo in delo brez odmorov, in to med šolskim letom.«

Kritiki so jasno povezali predlagane spremembe z DeSantisovo ostro protiimigracijsko politiko. »Ko je bil leta 2023 sprejet obsežen protiimigrantski zakon, smo opozarjali, da bo to vplivalo na delovno silo in gospodarstvo, glede na to, kako odvisni smo od dela priseljencev,« je za Guardian dejala Tsoukalasova.

Kritiki so jasno povezali predlagane spremembe z DeSantisovo ostro protiimigracijsko politiko. FOTO: Octavio Jones/Reuters

Thomas Kennedy, tiskovni predstavnik Floridske koalicije za priseljence, je bil še bolj neposreden: »Poslabšali so pomanjkanje delavcev, zato zdaj skušajo zmanjšati standarde zaščite pri delu otrok, hkrati pa sprejemajo zakon, ki bi jim omogočil, da te otroke in druge delavce klasificirajo kot pripravnike [in jim plačujejo manj]. Noro, kajne?«

Dr. Rich Templin iz Florida AFL-CIO pa je za Orlando Weekly izpostavil, da zakon ne bi krepil pravic staršev, temveč bi dal več moči delodajalcem, da od otrok zahtevajo dolge delovnike.

Usoda zakona

Florida se, tako kot nekatere druge zvezne države pod republikanskim vodstvom, sooča s pomanjkanjem delavcev, zlasti v kmetijstvu in turizmu, kjer je velik delež delovne sile tujega izvora (po podatkih ameriškega urada za popis prebivalstva več kot 27 odstotkov). Pritiski na priseljence so se povečali tako na zvezni ravni pod administracijo Donalda Trumpa kot na ravni zvezne države pod DeSantisom. Hkrati poročilo organizacij Governing for Impact in Economic Policy Institute iz leta 2024, ki ga navaja Guardian, opozarja na porast poškodb pri delu in kršitev, ki vključujejo mladoletnike, ter na prizadevanja v vsaj 30 zveznih državah za zmanjšanje zaščite otrok pri delu.

Nova zakonodaja bi odpravila omejitve glede števila ur, ki jih lahko 16- in 17-letniki delajo med šolskim letom, vključno z možnostjo nočnega dela in dela več kot osem ur na dan pred šolskim dnem. Prav tako bi odpravila obvezne 30-minutne odmore za malico za to starostno skupino in dovolila nočne izmene celo 14- in 15-letnikom, ki se šolajo doma ali prek spleta, tudi če bi imeli naslednji dan pouk. FOTO: Shutterstock

Kljub temu da je predlog zakona prejšnji mesec s podporo večine republikancev prestal predstavniški dom, je v senatu naletel na več ovir. Že v pristojnem odboru je napredoval le s tesno večino (5-4), pri čemer sta tudi dva republikanska senatorja, Nick DiCeglie in Tom Wright, menila, da zakon potrebuje izboljšave. Republikanec Joe Gruters pa je glasoval proti z besedami: »Otrokom moramo pustiti, da so otroci.« Senatna različica zakona ni prestala niti prvega odbora, senat pa nato ni obravnaval različice, ki jo je sprejel predstavniški dom. Ker se je redno zakonodajno zasedanje zaključilo, je predlog zakona za to leto dejansko propadel, čeprav se bodo zakonodajalci sredi maja vrnili, da sprejmejo proračun.