Porota je Weinsteina spoznala za krivega, sojenje razkrilo razpoke v #MeToo

Pravna bitka, ki je razgalila temne plati hollywoodske industrije in pognala gibanje #MeToo, se nadaljuje z novo obsodbo. Porota na Manhattnu je v ponovljenem sojenju Harveyja Weinsteina – nekoč mogočnega producenta – spoznala za krivega spolnega napada na Miriam Haley, nekdanjo asistentko produkcije. Oproščen je bil obtožb v primeru igralke Kaje Sokola, medtem ko porota glede domnevnega posilstva Jessice Mann še ni sprejela soglasne odločitve, poroča Guardian.

Odločitev je bila sprejeta po skoraj tednu dni napetih posvetovanj, ki jih je spremljalo vpitje, nesoglasja med porotniki in celo strah enega izmed njih za osebno varnost. Predsednik porote je sodniku Curtisu Farberju sporočil, da se počuti ogroženega, potem ko naj bi mu drugi porotnik dejal: »Se vidimo zunaj.« Sodnik je umiril situacijo in posvetovanja so se nadaljevala.

Sojenje, ki je trajalo tri tedne, je bilo ponovitev procesa iz leta 2020, ko je bil Weinstein v New Yorku prvotno obsojen na 23 let zapora. Zaradi postopkovnih nepravilnosti je bila sodba razveljavljena, a tožilci so vztrajali pri ponovnem procesu – kot simbolu boja za pravico za žrtve spolnega nasilja.

Zgodbe treh žensk

V sodni dvorani so znova spregovorile tri ženske, ki so podale ganljive, čustveno nabite in pogosto nazorne izjave o napadih, ki so jih doživele. Tožilci so poudarjali, da je Weinstein izkoriščal svoj vpliv in moč, da bi ženske privabil z obljubami o kariernih priložnostih, nato pa jih zlorabil.

Arthur L. Aidala, odvetnik Harveya Weinsteina. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Obramba je vztrajala, da so bili odnosi sporazumni, in pokazala dokaze, da so ženske z Weinsteinom po domnevnih napadih ostale v stikih, nekatere celo prijateljskih. Njegov odvetnik Arthur Aidala je zatrdil, da je šlo za »obojestransko koristen odnos« in da sta tako Mann kot Sokola imele koristi od njegovega vpliva v industriji.

Weinstein, ki se zaradi levkemije na sojenju pojavlja v invalidskem vozičku, ni pričal v svojo obrambo. Že pred tem je bil v Kaliforniji obsojen na 16 let zapora, kar pomeni, da bo tudi po tej obsodbi ostal za zapahi.

Sojenje je znova obudilo vprašanja o zapuščini gibanja #MeToo, ki je v zadnjih letih izgubilo nekdanji zagon, saj se je pozornost javnosti preusmerila k drugim družbenim gibanjem. A primer dokazuje, da boj proti spolnemu nasilju še zdaleč ni končan.

Gisèle Haley, ki je bila v tem primeru priznana žrtev, je po razsodbi dejala, da si želi, da se njena zgodba ne bi ponovila pri nobeni drugi ženski.

Weinstein ostaja za zapahi – a pravna saga še ni končana. Porota se bo v prihodnjih dneh vrnila k preostali obtožnici, medtem ko obramba že napoveduje novo pritožbo.