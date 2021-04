Od sobote odprte terase povsod, že jutri dovoljeno prehajanje med regijami

S petkom dovoljeno prehajanje med regijami.

V soboto se po vsej državi odpirajo terase in vrtovi. GLAVNI POUDARKI:

8.06 Italija predstavila načrt sproščanja protikoronskih ukrepov

7.51 V Indiji največji dnevni porast števila okužb na dnevni ravni

6.49 Od petka dovoljeno prehajanje med regijami, v soboto odprtje teras po vsej državi

6.28 Svetovalna skupina za cepljenje o uporabi cepiva Johnson & Johnson

Italijanska vlada je v sredo predstavila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Prve sprostitve ukrepov bodo Italijani dočakali v ponedeljek. Vlada je napovedala tudi covidno potrdilo, ki bi v bližnji prihodnosti omogočilo potovanja znotraj države, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Italijanska vlada je pojasnila, da bo tako imenovano zeleno potrdilo med drugim omogočilo ljudem, ki so cepljeni, da potujejo na območja, kjer obstaja večje tveganje za okužbo, to so oranžna ali rdeča območja. To bo veljalo še za prebolevnike in tiste z negativnim izvidom na koronavirus. Vlada je dodala, da bo v državi priznano tudi evropsko covidno potrdilo, ko bo enkrat sprejeto.V državi znova uvajajo bela in rumena območja, s katerimi označujejo območja, kjer zaznavajo manj okužb. V rumenih bodo lahko gostinci od ponedeljka stregli na terasah v času kosila in večerje, notranji prostori ostajajo zaprti. Dovoljeno bo tudi odprtje gledališč, kinodvoran in koncertnih prizorišč, omejeno pa bo število obiskovalcev. Od 15. maja se bodo lahko v rumenih območjih odprli bazeni. Večji športni dogodki bodo sprejemali obiskovalce od 1. junija, zunanji dogodki so sicer omejeni na največ tisoč obiskovalcev. V začetku junija se odpirajo tudi telovadnice. Še vedno velja omejitev gibanja ponoči med 22. in 5. uro. V Italiji se epidemija počasi umirja. V sredo so poročali o skoraj 14.000 novih okužbah, umrlo je še 364 ljudi.Indija se sooča s strmim porastom števila covidnih bolnikov, v zadnjem dnevu so potrdili 314.835 novih okužb z novim koronavirusom, umrli pa so 2104 bolniki, največ v enem dnevu doslej. Gre za največji dnevni porast števila okužb na svetovni ravni, 297.430 dnevnih okužb so potrdili januarja v ZDA. Po poročanju Reutersa so po podatkih ministrstva za zdravje v Indiji doslej potrdili 15,93 milijonov okužb in 184.657 smrti. Vlada je sinoči odločila, da bo že od petka dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Po novem bo dovoljeno zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, in ne več sto, kot to velja trenutno. Enaka omejitev bo veljala tudi za javne prireditve. Prihodnji teden se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah, priporočen je hibridni model. Vrata bodo odprli tudi študentski domovi. Vrtovi in terase gostinskih lokalov se bodo v soboto pod določenimi pogoji lahko odprli po vsej državi. V treh regijah na rumenem seznamu, in sicer pomurski, goriški in obalno-kraški, bodo medtem lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov, a le pod pogojem, da se bodo potrošniki testirali ali predložili dokazila o prebolelosti covida-19 ali o cepljenju.Svetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19 bo danes obravnavala cepivo Johnson & Johnson po tistem, ko je Evropska agencija za zdravila sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke tega cepiva, a da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. Posebne omejitve glede uporabe tega cepiva ni pričakovati. Vodja svetovalne skupineje v sredo pojasnila, da bo glede na to, da svetovalna skupina tudi pri cepivu AstraZenece, glede katerega je Ema dala enako mnenje, ni sprejela posebnih omejitev, tako tudi v primeru cepiva Johnson & Johnson.Poudarila je, da ni predvidenih nobenih posebnih skupin, ki bi se morale cepiti prav s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Edina izjema glede starostne omejitve je cepivo Pfizerja in Biontecha, ki je registrirano za starejše od 16 let, medtem ko so preostala cepiva registrirana za starejše od 18 let. Po mnenju Beovićeve je pametno, da nadaljujejo cepljenje v skladu s sprejeto cepilno strategijo, prednostno naj cepijo starostne skupine, ki so opredeljene za možen hud potek covida-19. Če pa bi v posameznem cepilnem centru ostajala cepiva, bi namesto da cepivo stoji, lahko cepili vse tiste, ki si to želijo, je še dodala.