Prvomajska Kuba skoraj po starem

V nadaljevanju preberite:

Po dveh covidnih letih hude krize, zavijanja v molk in obračunavanja z mladimi, ki so se udeležili lanskih julijskih protestov proti režimu, so v Havani spet uprizorili prvomajsko parado. Na njej se je prvič po vstaji mladih pojavil Raúl Castro, še vedno vladar in nadzornik nove vladne elite. Oblečen v generalsko uniformo je govoril o svoji »duši, ki kar poje od veselja«. Rekel je, da je zadovoljen z Miguelom Díaz-Canelom, ki ga je imenoval za svojega naslednika, motijo ga samo ameriški ukrepi proti Kubi, ki so po njegovem krivi za vse stiske in težave.