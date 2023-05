Ron DeSantis potrdil predsedniško kandidaturo 2024

Republikanski guverner Floride, 44-letni Ron DeSantis, je potrdil, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika ZDA, poroča BBC. DeSantis velja za glavnega tekmeca nekdanjega predsednika Donalda Trumpa za kandidata njihove stranke na splošnih volitvah.

Njegovo kandidaturo so pričakovali, zdaj pa jo je končno tudi uradno prijavil pri zvezni volilni komisiji. BBC omenja, da naj bi DeSantis o odločitvi spregovoril nocoj v intervjuju, ki bo potekal na platfortmi Twitter Spaces, ki omogoča zvočne pogovore v živo in ki se jim lahko pridružijo tudi drugi uporabniki Twitterja. Dogodek bo moderiral tehnološki podjetnik David Sacks, tesen zaveznik Elona Muska in podpornik DeSantisa.

Republikanec se tako po pisanju BBC pridružuje »rastočemu seznamu kandidatov, ki želijo odstaviti Trumpa«, ki v nacionalnih javnomnenjskih raziskavah v svoji stranki vodi za več kot trideset točk.

Republikanski volivci bodo naslednje leto odločili, kateri kandidat se bo na splošnih volitvah novembra 2024 pomeril s predsednikom Joejem Bidnom, demokratom.