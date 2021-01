Sodišče zavrnilo zahtevo za Assangeevo izročitev

Podpornica Juliana Assangea pred stavbo londonskega sodišča Old Bailey. FOTO: Daniel Leal-olivas/AFP

Britansko prvostopenjsko sodišče je zavrnilo zahtevo Združenih držav Amerike za izročitev ustanovitelja Wikileaksa, ki mu na drugi strani Atlantika grozi sojenje in potencialno dolga zaporna kazen zaradi objavljanja ameriških vojaških skrivnosti.Kot vzrok za to je navedlo Assangeevo slabo duševno zdravje, zaradi česar obstaja nevarnost, da bi v zaporu storil samomor.49-letni avstralski državljan, ki od leta 2019 v londonskem zaporu Belmarsh prestaja zaporno kazen zaradi kršenja pogojnega izpusta, je v ZDA obtožen nezakonitega vdora v podatkovne baze ameriške vlade in objave diplomatskih depeš ter zaupnih informacij, povezanih z vojnama v Afganistanu in Iraku.Odločitev londonskega sodišča je pomembna, a predstavlja le enega od korakov v postopku izročitve, ki utegne trajati več let. Na odločitev se namreč lahko pritožita obe strani. Časa za to imata dva tedna. Če prizivno sodišče razveljavi odločitev na prvi stopnji, bo zadnjo besedo glede izročitve imela britanska vlada oziroma notranja ministricaAssangeevi podporniki ne verjamejo, da bo v ZDA deležen pravičnega sojenja. To je tudi eden od argumentov, ki jih je pri poskusu izpodbijanja zahteve uporabila obramba.Okrožna sodnicaje ta argument zavrnila. Iz njene odločitve je razvidno, da je ameriško tožilstvo uspešno zagovarjalo razloge za sojenje Assangeu v ZDA, ni pa uspelo dokazati, da so ameriški organi sposobni preprečiti njegov morebiten poskus samomora. Glede na njegovo psihično stanje bi bila izročitev nezakonita.Obramba je napovedala, da bo na podlagi odločitve vložila prošnjo za predčasen aktivistov izpust iz zapora. Sodišče bi lahko že danes odločilo, ali bo Assange razplet pritožbenega postopka dočakal za zapahi oziroma na prostosti.