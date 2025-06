Nove podrobnosti: Introvertiran igralec videoiger, streljal bi lahko veliko dlje

Avstrijski preiskovalci so po torkovem strelskem napadu na srednji šoli v Gradcu, v katerem je umrlo devet dijakov in učiteljica, danes predstavili nove podrobnosti o osumljencu in tragičnem dejanju. Osumljeni naj bi bil introvertiran in strasten igralec strelskih videoiger. Napad je v Avstriji sprožil razpravo o zakonodaji o orožju.

Osumljeni storilec je bil po navedbah policije strasten igralec strelskih videoiger. Bil je zelo introvertirana oseba, ki je živela odmaknjeno življenje, je na današnji novinarski konferenci v Gradcu povedal vodja štajerske uprave kriminalistične policije Michael Lohnegger. Kot je pojasnil, še vedno ni znan motiv njegovega dejanja.

21-letni osumljenec do večine žrtev na gimnaziji v središču Gradca, ki jo je nekoč obiskoval, ni imel nobene povezave. Le učiteljica, ki jo je ubil, naj bi ga učila. Obiskoval je 5. in 6. razred na omenjeni šoli, vendar je pred tremi leti opustil šolanje, potem ko je moral ponavljati šesti razred.

Kot iz videoigrice

Med sedemminutnim strelskim pohodom, ki je bil načrtovan do zadnje podrobnosti, je bil oborožen s pištolo Glock, dvocevno puško z odžaganim kopitom in lovskim nožem. Nosil je strelska očala in slušalke, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še povedal Lohnegger.

Kot je še pojasnil, je imel storilec, ki si je po napadu sodil sam, pri sebi dovolj streliva in bi lahko svoj načrt izvajal veliko dlje.

Med preiskavo na njegovem domu so našli poslovilno pismo in videoposnetek za njegovo družino. Našli so tudi nedelujočo cevno bombo, ki je po mnenju preiskovalcev vsebovala vse sestavne dele delujoče eksplozivne naprave.

Neprimeren za vojsko

Storilec je marca opravil psihološki test pri civilnih organih, kar mu je omogočilo zakonito pridobitev pištole. Ga je pa pristojna komisija za novačenje avstrijskih oboroženih sil zaradi duševne nestabilnosti razglasila za neprimernega za služenje vojaškega roka, je poročala televizija Servus.

V napadu je bilo poleg desetih smrtnih žrtvev ranjenih še enajst ljudi. Kot so danes povedali predstavniki združenja bolnišnic v Gradcu, se vsi pacienti s strelnimi ranami glede na okoliščine počutijo dobro, njihovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Zadnje tri poškodovane so danes premestili z oddelka intenzivne nege na splošni oddelek.

Po začetni fazi šoka in žalosti se v Avstriji začenja tudi razprava o dokaj liberalni zakonodaji o orožju. Osumljenec je namreč orožje posedoval zakonito, zaradi česar so se že pojavili pozivi k zaostritvi zakonodaje. Za to so se doslej zavzemali komunisti in Zeleni, medtem ko skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) zaostritvi nasprotujejo.

Predsednik države Alexander Van der Bellen je med obiskom Gradca v sredo dejal, da se bodo morali politiki sedaj posvetiti vprašanju, kako je mogoče, da »21-letnik poseduje pištolo in dolgocevno orožje ter ima možnost kupiti ustrezno strelivo in povzročiti takšno katastrofo«. S tem vprašanjem se bo danes po poročanju APA ukvarjal tudi svet za nacionalno varnost.