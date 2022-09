Tako kot živimo, tako bomo umrli in bomo pokopani

V nadaljevanju preberite:

Tako kot živimo, tako bomo umrli in bomo nemara še pokopani ... Britanci se bodo od kraljice Elizabete II., ki je, stara častitljivih 96 let, v četrtek umrla v gradu Balmoral na Škotskem, poslavljali deset dni do pogreba. Pričakovati je množične pietetne poklone vladarici, ki je zaznamovala naš (srečni) čas (miru) in ga zapustila v trenutku, ko se svet nevarno lomi in tudi geopolitično pogreza v negotovost.

Protokol desetdnevnega žalovanja in pogrebne slovesnosti v Westminstrski opatiji, poimenovan tudi operacija Londonski most, imajo v Buckinghamski palači pripravljen že od leta 1960 – nad njim je bedela sama monarhinja –, v javnost pa je prvič prišel leta 2017, ko so ga objavili v Guardianu, in še pred kratkim v Politicu. Koreografija poslavljanja je, vsaj kot pišejo britanski mediji, domišljena do potankosti, najsi gre za dvor ali politiko, še za diplomacijo oziroma konkretne podrobnosti: kladivo velikega zvona Big Ben so oblekli v usnje, zato da se bo oglasil pridušeno, natisnjena da so vsa vabila na pogrebno slovesnost ... Pričakovati je, da ga bo v Sloveniji prejel predsednik države, ni pa še potrjeno, ali bo slovo v Westminstrski opatiji 19. septembra ali kak dan prej, morda pozneje. Medtem so včeraj že sporočili iz Kremlja, da ruskega predsednika Vladimirja Putina v London ne bo.