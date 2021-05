Temne plati uspešnih in bogatih

Soustanovitelj Microsofta mora pojasnjevati tudi številna srečanja s pokojnim pedofilom Jeffreyem Epsteinom.

Poleg drugega bogastva si bosta morala dolgoletna zakonca razdeliti tudi vilo v predmestju Seattla. Foto Anthony Bolante(REUTERS Foto Reuters Pictures

Soustanovitelj Microsoftaje marca lani z vodstva svojega podjetja odstopil zaradi preiskave »neprimernega« odnosa do svoje uslužbenke, prav tako iz nadzornega sveta družbe svojega prijateljaBerkshire Hathaway, poroča časopis Wall Street Journal. Predstavnik za tisk tehnološkega pionirja in človekoljuba je to že zanikal, razmerje naj bi se veliko pred tem končalo sporazumno, pri Microsoftu pa so vendarle uvedli preiskavo. Zaradi nezaželenih približevanj naj bi se pritožilo več drugih uslužbenk Microsofta in vsaj ena od njih je zahtevala, naj o tem obvestijo Gatesovo soprogoPo teh informacijah naj ni bil to začetek konca njunega zakona, po drugih pa je zakon trpel že prej in po pisanju publikacije The Daily Beast je Gates je nasvete o tem med leti 2011 in 2014 pogosto iskal pri obsojenem pedofilu. Srečevala sta se v manhattanski palači leta 2019 v zaporu umrlega finančnika in po drugih poročilih naj bi prav odkritje moževega prijateljstva z Epsteinom tako razjezilo Melindo, da se je začela posvetovati z odvetniki. Z okroglo 130 milijardami dolarjev je Bill Gates eden najbogatejših ljudi sveta.Gatesovi predstavniki so že zanikali, da bi si bil blizu z Epsteinom. V manhattanski vili in in drugje je sporni finančnik organiziral orgije z zelo mladimi dekleti, tako kot nekdanji predsednikpa je znani človekoljub kljub letenju v zasebnem Epsteinovem letalu, imenovanem »Lolita Express«, zanikal vedenje o pedofilovih sprevrženostih.