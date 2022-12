Tudi priljubljeni BTS gre v vojsko

V nadaljevanju preberite:

Takoj ko je pred nekaj dnevi dopolnil trideset let, se je član po svetu priljubljene K-pop skupine BTS Kim Sok Džin prijavil na redno služenje vojaškega roka. Postrigli so mu privlačen frufru in lase, ki so mu prosto padali prek ušes. »Bolj simpatično je, kot sem pričakoval,« je komentiral svoj videz, nato pa so ga odpeljali v tabor za usposabljanje ob meji s Severno Korejo. Člani »Armade«, kot se imenujejo oboževalci BTS, ne skrivajo obupa in zaskrbljenosti. »Zakaj bi državni zaklad izpostavljali nevarnosti?« so tarnali v sporočilih, Džin, kot se predstavlja nekdanji pevec skupine, pa ni imel pripomb.