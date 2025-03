Turške oblasti pridržale glavnega Erdoğanovega političnega tekmeca

Turške oblasti so odredile pridržanje istanbulskega župana Ekrema İmamoğluja​, enega glavnih političnih tekmecev predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, skupaj s približno stotimi drugimi osebami. Po navedbah državne tiskovne agencije Anadolu se preiskava osredotoča na obtožbe korupcije in povezav s terorističnimi skupinami, kar je opozicija označila za politično motivirano potezo pred predsedniškimi volitvami.

Pridržanje İmamoğluja prihaja le nekaj dni pred internimi volitvami v glavni opozicijski stranki, Republikanski ljudski stranki (CHP), kjer naj bi bil izbran za njenega predsedniškega kandidata. İmamoğlu je veljal za enega redkih politikov, ki bi lahko na volitvah leta 2028 ali prej izzval Erdoğana.

Policijske enote v opremi za zatiranje protestov so bile v zgodnjih jutranjih urah razporejene pred njegovim domom v Istanbulu, kar je pritegnilo pozornost javnosti in medijev. V izjavi na družbenem omrežju X je İmamoğlu zapisal: »Skupina ljudi, ki poskuša ukrasti voljo ljudstva, je poslala policijo pred moj dom – dom 16 milijonov prebivalcev Istanbula.«

Pridržanje Imamoğluja prihaja le nekaj dni pred internimi volitvami v glavni opozicijski stranki. FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Po poročanju CNN Turk so preiskovalci preiskali njegovo lastnino, pri čemer so iskali dokaze o domnevni korupciji in drugih nepravilnostih. Njegov tiskovni predstavnik je za AFP potrdil, da je bil İmamoğlu pridržan in odpeljan na policijsko postajo.

Sporen odvzem univerzitetne diplome

Le dan pred pridržanjem je Univerza v Istanbulu sporočila, da razveljavlja İmamoğlujevo univerzitetno diplomo zaradi domnevnih nepravilnosti pri njenem pridobivanju. Po turški zakonodaji je univerzitetna izobrazba obvezni pogoj za kandidaturo na predsedniških volitvah, kar pomeni, da bi bila brez diplome njegova kandidatura onemogočena.

İmamoğlu je odločitev univerze označil za nezakonito in napovedal pravni boj: »Ta odločitev je nelegitimna. Sodbo bomo izpodbijali na sodišču in se zanjo borili.« Dodal je še, da gre za poskus oblasti, da bi ga politično zatrle.

Opozicija: 'Državni udar proti našemu naslednjemu predsedniku'

CHP je pridržanje svojega ključnega politika označila za »poskus državnega udara proti našemu naslednjemu predsedniku« in obljubila, da bo pravno izpodbijala tako odvzem diplome kot tudi samo pridržanje. Župan Ankare Mansur Yavaş​, ki velja za drugo možno alternativo Erdoğ​anovemu režimu, je izrazil podporo Imamoğl​uju in dejal, da gre za očitno politično motivirano potezo.

Politični analitiki poudarjajo, da je Erdoğan od začetka svoje politične kariere leta 2003 sistematično utrjeval oblast, pri čemer so bile sodne odločitve pogosto uporabljene za discipliniranje opozicije. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Politični analitiki poudarjajo, da je Erdoğan od začetka svoje politične kariere leta 2003 sistematično utrjeval oblast, pri čemer so bile sodne odločitve pogosto uporabljene za discipliniranje opozicije. Mednarodne organizacije, kot sta Human Rights Watch in Freedom House, so že večkrat opozorile na politične pritiske na turško sodstvo. Turška vlada vztraja, da so sodni postopki neodvisni in da gre za legitimne preiskave.