Tusk v boj za uresničitev pomembne obljube, aktivistke se ne bodo predale

Kako pereča in razdvajajoča je razprava o pravici do splava na Poljskem, je že v zgodnjih četrtkovih urah pokazala prisotnost policije v okolici poljskega parlamenta. Na dan, ko so v sejmu poslanci razpravljali o liberalizaciji pravice do splava v državi z eno najstrožjih zakonodaj v Evropski uniji, se je pred vhodom v stavbo vila dolga vrsta čakajočih. Na drugi strani ceste je bila glasna peščica zagovornikov stroge zakonodaje. Poslanci bodo o štirih predlogih glasovali jutri.

Poljski premier Donald Tusk je lani volivce in predvsem volivke prepričal (tudi) z obljubo o liberalizaciji pravice do splava. A pot do nje ne bo lahka, saj ima poljski predsednik Andrzej Duda, podpornik stranke PiS s konservativcem Jarosławom Kaczyńskim na čelu, pravico do veta, ki ga je v primeru dostopa do jutranje tabletke pred kratkim tudi že uveljavil.

Na Poljskem je splav prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. A tudi tu je zakonodaja zatajila, saj je v letih pod vladavino nekdanjega premiera Kaczyńskega več mladih žensk umrlo zaradi sepse, ker jim zdravniki niso želeli oziroma upali pomagati in opraviti splava. Do leta 2020 je bila prekinitev nosečnosti mogoča še zaradi okvare ploda, potem je tudi to postalo neustavno.

Na »zgodovinski dan«, kot se je izrazila pred sejmom danes ena od podpornic pravic žensk do odločanja o lastnem telesu, je razpravo v sejmu poslušalo na desetine ljudi. Poljskim aktivistkam – med njimi so bile tudi Kinga Jelinska iz organizacije Abortion Dream Team in Marta Lempart, vodja Vsepoljske ženske stavke, gibanja za pravice žensk na Poljskem, ter Wiktoria Jędroszkowiak iz gibanja Vzhod – so oblasti prepovedale dostop na t. i. parlamentarno galerijo, nad čemer so bile, jasno, ogorčene.

Marta Lempart in Justyna Wydrzysnka so nagovorile poljske poslance in poslanke. Podprla jih je tudi Nika Kovač. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Ženske je prišla v Varšavo podpreti tudi direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje My voice, my choice Nika Kovač, ki je z drugimi aktivistkami na novinarski konferenci zahtevala legalizacijo splava na Poljskem. »Ljudje se še ne zavedajo, kakšen ogromen korak nam je uspel,« je dejala po novici o tem, da je evropska komisija tudi uradno registrirala evropsko državljansko pobudo (EGI) gibanja My voice, my choice, s katero si želijo aktivistke in drugi zbrati en milijon podpisov Evropejk in Evropejcev za varen splav.

Nika Kovač je s poljskimi aktivistkami odločena nadaljevati boj za pravice žensk, ne glede na to, kako bodo poslanci jutri glasovali – aktivistke namreč niso bile optimistične, da bo sprememba zakonodaje potrjena. »Tuskova vlada je bila izvoljena zaradi pogumnih žensk, ki so na ulicah Poljske zahtevale družbeno spremembo. Zdaj so spet postavljene pred dejstvo, da se ne bo nič spremenilo. A karkoli se bodo moški v dragih oblekah odločili, naš boj se bo po vsej Evropi nadaljeval,« je dejala Kovačeva in poudarila pomen evropske kampanje za pravico do splava.

Justyna Wydrzynska FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Štirje predlogi, prepreka bo Dudov veto

Udeležba na lanskih parlamentarnih volitvah na Poljskem je bila zgodovinsko visoka, tudi zato, ker so šle na volišča številne ženske. Tusk je obljubil, da bo okrepil pravice žensk ter zagotovil liberalizacijo zakonodaje, želi si splav brez omejitev do 12. tedna nosečnosti na željo ženske, a v nekaterih članicah Tuskove koalicije za to ni podpore. Sredinska Poljska 2050 na primer predlaga vrnitev k različici zakonodaje iz leta 1993, ko je bil splav dovoljen v primeru hude okvare ploda. Danes bodo poslanci več ur razpravljali o štirih predlogih prenovljene zakonodaje, glasovali bodo predvidoma jutri.

Dva predloga bi omogočila splav brez omejitev do 12. tedna nosečnosti, druga dva dekriminalizirata pomoč pri splavu oziroma vračata »v življenje« že omenjeni zakon iz leta 1993. Predsednik parlamenta Szymon Holownia, recimo, nasprotuje kakršni koli liberalizaciji zakonodaje in je že večkrat naletel na kritike, da zavlačuje parlamentarne razprave o tem vprašanju.

Poljski premier Donald Tusk FOTO: Vincent Kessler/Reuters

Poslanka Katarzyna Kotula je bila med razpravo ostra. Dejala je, da je v poljskih bolnišnicah lahko dobiti relikvijo, skoraj nemogoče pa je opraviti splav in s tem namignila na tesne povezave Katoliške cerkve z državo. Aktivistka Marta Lempart je po novinarski konferenci za Delo poudarila, da je na Poljskem varen splav ženskam dostopen, a ga zagotavljajo nevladne organizacije, ne pa poljska vlada oziroma ministrstvo za zdravje: »Številka ekipe Abortion Without Border je tretja najpogosteje klicana v državi. Prva je policija, druga so gasilci. V zadnjih 18 letih so za splave, ki jih zagotavljajo nevladne organizacije, namenili 15 milijonov zlotov. To bi moral biti znesek, ki bi ga zagotovila država.«

Lempartova je še dejala, da bi morali poljski poslanci upoštevati željo in voljo ljudi ter legalizirati splav. Poljska je sicer tradicionalno katoliška država, a raziskave javnega mnenja kažejo, da vedno več volivk in volivcev zahteva bolj liberalno politiko glede pravice žensk do odločanja o lastnem telesu. Reuters je pred kratkim navajal raziskavo Ipsos, po kateri 62 odstotkov Poljakov podpira pravico do splava do 12. tedna nosečnosti.