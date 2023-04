Ukrajina doslej prejela 1550 oklepnikov, 230 tankov in ogromno streliva

Zavezniki in partnerji Nata so Ukrajini doslej zagotovili 1550 oklepnih vozil in 230 tankov, je danes sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Po njegovih besedah te dobave predstavljajo več kot 98 odstotkov bojnih vozil, obljubljenih Ukrajini v okviru mednarodne kontaktne skupine pod vodstvom ZDA.

»Skupno smo usposobili in opremili več kot devet novih ukrajinskih oklepnih brigad. To bo Ukrajino postavilo v močan položaj, da bo lahko še naprej ponovno zavzemala zasedena ozemlja,« je ob robu srečanja z luksemburškim premierjem Xavierjem Bettelom v Bruslju povedal prvi mož Nata. V vsaki od omenjenih brigad naj bi bilo po več tisoč vojakov.

Poleg tankov in oklepnikov so zahodne zaveznice Ukrajini po besedah Stoltenberga zagotovile tudi »ogromne količine streliva«.

O zmogljivostih ruskih sil je generalni sekretar zveze dejal, da se jih nikoli ne sme podcenjevati, saj naj bi pomanjkanje kakovosti nadomeščale s kvantiteto. »Vidimo, da Rusija še naprej mobilizira več osebja,« je opozoril in ocenil, da se je v spopadih v Bahmutu in njegovi okolici pokazalo, da je Moskva pripravljena pristati na veliko število mrtvih in ranjenih.

Ob tem je Norvežan pozdravil sredin prvi telefonski pogovor med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in njegovim ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim po začetku vojne. »Pomembno je, da Kitajska bolje razume ukrajinska stališča,« je dejal. V odgovoru na vprašanje, ali si želi, da bi Kitajska posredovala pri mirovnih pogajanjih, je znova poudaril, da Peking ruskega napada ni obsodil in da mora Kijev sam odločiti, pod kakšnimi pogoji bi bili pogovori možni.

Ukrajinski vojak v Bahmutu. FOTO: Anatolii Stepanov/Afp

Stoltenberg je ob nedavnem srečanju kontaktne skupine za Ukrajino pod vodstvom ZDA v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji izrazil prepričanje, da bo Ukrajina lahko osvobodila še več ozemlja, ki ga trenutno zaseda ruska vojska. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki je srečanje gostil, je ob tem zagotovil, da podpora Zahoda Ukrajini tudi po letu dni vojne ostaja močna.

Stoltenberg je na srečanju v Ramsteinu tudi potrdil, da je Zelenski sprejel vabilo na vrh Nata, ki bo 11. in 12. julija v litovski prestolnici Vilnius. Tam naj bi članice zavezništva med drugim razpravljale o članstvu Ukrajine v zvezi. Ni sicer še jasno, ali se bo ukrajinski predsednik vrha udeležil v živo ali prek video povezave.