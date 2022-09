V Braziliji se bojijo udara po volitvah

V nadaljevanju preberite:

V več kot 200-milijonski Braziliji vre pred volitvami, na katerih bodo v nedeljo volivci odločali o marsičem, tudi o preživetju amazonskega gozda in starih ljudstev ter o tem, kakšno bo razmerje sil v Latinski Ameriki. Spopadla se bosta sedanji predsednik Jair Bolsonaro, veliki in zelo nasilni vodja skrajne desnice, in nekdanji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva, med revnim prebivalstvom proslavljeni voditelj levice, ki je poldrugo leto prebil za rešetkami, obsojen zaradi korupcije. Ko so ga na vrhovnem sodišču oprali obtožb, je lahko še enkrat kandidiral.