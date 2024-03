V Bukarešti so kronali Ursulo von der Leyen, Janšev SDS proti

Najmočnejša evropska politična družina, desnosredinska EPP, je na volilnem kongresu v Bukarešti za svojo vodilno kandidatko izbrala Ursulo von der Leyen. Od 499 oddanih glasov jih je bilo 400 za, 89 proti, 10 pa neveljavnih.

Drugače kot v letih 2014 in 2019 – ko sta bila izbrana Jean-Claude Juncker in Manfred Weber - je bil letos na kongresu le en kandidat. Med strankami, ki so odkrito nasprotovale Ursuli von der Leyen, sta bili SDS in SLS, predvsem v povezavi z njeno zeleno politiko. Najmočnejša skupina nasprotnikov so bili francoski republikanci. Ti so doma opozicija predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je podpornik 65-letne nemške krščanske demokratke.

Viktor Orbán, ki je bil nekdaj v EPP, je v EU med glavnimi nasprotniki Ursule von der Leyen FOTO: Sputnik via Reuters

V govoru pred delegati EPP v romunskem glavnem mestu je Nemka vztrajala pri temeljnih usmeritvah svoje politike v zadnjih letih na položaju predsednice evropske komisije, od neomajne podpore Ukrajini v obrambi pred agresijo Vladimirja Putina do zelene politike. »Uprli smo se Putinovemu izsiljevanju z umazanim premogom, plinom in nafto,« je dejala.

Spogledovanje z modelom Ruanda

EPP je po njenih besedah za pragmatične, ne za ideološke rešitve. »Ni konkurenčnega gospodarstva brez varovanja podnebja. In ni varovanja podnebja brez konkurenčnega gospodarstva. Od vetra od čistega jekla, od vodika do baterij - zagotovili bomo, da bo prihodnost čistih tehnologij v Evropi,« je dejala.

Volilni manifest, ki ga je včeraj sprejela EPP, je bolj desno usmerjen, kot je politika liberalne Ursule von der Leyen. Tako, denimo, zagovarjajo premeščanje prosilcev za azil v varne tretje države po britanskem modelu Ruande. Rdeča nit v prihodnjem mandatu naj bi bila evropska obrambna politika.

Janša za bolj razumno zeleno politiko

Vodja SDS Janez Janša je v govoru na kongresu opozoril, da na kratki rok le Nato omogoča varnost Evropo. »Brez Nata in posebno ZDA bi se verjetno že bojevali z ruskimi tanki na ozemlju Unije,« je dejal. Vsekakor bi po njegovem mnenju morali okrepiti evropsko krilo. Letos bi morale vse države doseči dva odstotka BDP za obrambo in potrojiti pomoč Ukrajini.

Politika vodenja zelenega prehoda v EU po njegovih besedah trenutno ni razumna. Cene elektrike so nekajkrat višje kot na Kitajskem ali v ZDA, trgovci s kuponi za izpuste CO2 pa postajajo milijarderji. EU v njegovih očeh od znotraj načenja nova verzija kulturnega marksizma. Delovanje mrež nevladnih organizacij je razglasil za podaljšek leve politike in vladavino neizvoljenih.