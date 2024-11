V Izraelu novi protesti za izpustitev talcev, v Hebronu izbruhnili izgredi

V več izraelskih mestih so se v soboto na ulicah znova zbrali protestniki, ki zahtevajo čim hitrejšo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze. Vladi med drugim očitajo, da namerno zavlačuje vojno. V Hebronu na zasedenem Zahodnem bregu pa so v soboto izbruhnili izgredi, ko so skušali judovski skrajneži vdreti v palestinski del mesta.

V Izraelu je na tisoče ljudi ponovno demonstriralo za izpustitev talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas. Vlado premierja Benjamina Netanjahuja obtožujejo, da brez razloga zavlačuje vojno v Gazi in s tem ogroža življenja talcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Med lanskim napadom je Hamas zajel 251 talcev, od katerih jih 97 še vedno zadržuje v Gazi, vključno s 34, ki naj bi bili po podatkih izraelske vojske mrtvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Hebronu na okupiranem Zahodnem bregu pa je v soboto izbruhnilo nasilje med judovskimi skrajneži in vojsko, ko so skušali skrajneži prečkati vojaško točko v območje mesta, kamor Izraelci ne smejo. Več izgrednikov je pljuvalo v izraelske varnostne sile. Izraelski časnik Haaretz in palestinski mediji pa so poročali, da so protestniki v hiše in trgovine Palestincev metali kamenje.

FOTO: Jack Guez/AFP

V območje mesta, ki je namenjeno Palestincem, je skušalo vdreti okoli 500 ljudi. Več so jih aretirali.

Incident se je zgodil v času judovskega romanja v Hebronu, ki tradicionalno privabi več tisoč Judov iz vsega sveta. Zaenkrat ni znano, koliko od vpletenih je bilo izraelskih naseljencev.

Hebron je od leta 1998 razdeljen na del, ki ga nadzorujejo Palestinci in del, ki je pod nadzorom Izraela. Zaradi prisotnosti naseljencev in vojakov so morali številni Palestinci v središču mesta opustiti svoje trgovine in domove. Močno je omejena tudi svoboda gibanja Palestincev na tem območju.