V Rimu danes že četrta konferenca o obnovi Ukrajine

Rim danes in v petek gosti mednarodno konferenco o obnovi Ukrajine, ki jo bosta odprla italijanska premierka Giorgia Meloni in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sodelovala naj bi visoka delegacija Evropske komisije in okrog 15 voditeljev držav. Več njih bo ob robu konference na daljavo sodelovalo na srečanju t. i. koalicije voljnih.

Četrte konference o okrevanju in obnovi Ukrajine po začetku ruske invazije februarja 2022 se bo po napovedih Evropske komisije udeležila njena predsednica Ursula von der Leyen. Spremljalo naj bi jo še sedem evropskih komisarjev, med njimi tudi komisarka za širitev Marta Kos, ki je pristojna za prizadevanja za povojno obnovo Ukrajine in njeno približevanje EU.

Napovedana je tudi udeležba voditeljev približno petnajstih držav, med drugim nemškega kanclerja Friedricha Merza. Delegacijo ZDA bo vodil posebni odposlanec Keith Kellogg. Konference se bodo udeležili tudi predstavniki mednarodnih organizacij, mednarodnih finančnih institucij ter zasebnega sektorja.

Več voditeljev naj bi se ob robu konference v Rimu na daljavo udeležilo zasedanja t. i. koalicije voljnih, ki jo bosta v Londonu skupaj gostila britanski premier Keir Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron. Ta je trenutno v Veliki Britaniji na prvem državniškem obisku po brexitu.

Združeno kraljestvo in Francija sta bili pobudnici oblikovanja t. i. koalicije voljnih, ki so jo letos oblikovali z namenom priprave načrta za podporo Ukrajini in nadzor nad spoštovanjem morebitnega premirja med Rusijo in Ukrajino, ko bo sklenjen dogovor o tem. Po navedbah britanske vlade v njej sodeluje 31 držav.