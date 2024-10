Velikanski in neudobni globalni trinožnik

V nadaljevanju preberite:

Tri tedne pred tem, ko je indijski premier Narendra Modi pripravil kovčke in odpotoval v rusko mesto Kazan na zasedanje Bricsa, se je diplomatski spor med New Delhijem in Ottawo spremenil v odkrito vojno. Kanada je indijskega veleposlanika v tej državi Sanjaya Kumarja Verma obtožila, da je bil povezan s kriminalno mrežo, ki je lani v Vancouvru ubila kanadskega državljana Hardeepa Singha Nijjarja. Verma je bil na seznamu s še petimi drugimi indijskimi diplomati, ki so bili razglašeni za nezaželene osebe.

V New Delhiju so se na to odzvali s pregonom kanadskega odpravnika poslov in še petih visokih diplomatov.