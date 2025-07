ZDA sprostile pomoč Ukrajini, Trump zaostril ton do Rusije

V nadaljevanju preberite:

Teden dni zatem, ko so ZDA zamrznile pomemben del svoje vojaške pomoči Ukrajini, vključno z raketami za protiletalske obrambne sisteme, so predsednik Trump in drugi predstavniki administracije potrdili, da bo žrtev ruske agresije vendarle dobila novo pošiljko orožja, a po vsem sodeč manjšo od sprva predvidene.

»Putin ne ravna dobro s človeškimi bitji, ubija preveč ljudi, zato jim bomo poslali nekaj defenzivnega orožja,« je Trump pojasnil med pogovorom z novinarji, ki so od njega prav tako poskušali dobiti odgovor o tem, ali je bil on tisti, ki je sprejel odločitev o zamznitvi pomoči v času, ko Rusija nad ukrajinska mesta dnevno pošilja na stotine brezpolitnikov in raket. »Ne vem, vi mi povejte,« se je odzval republikanec, in s tem nakazal, da je bil ukrep sprejet brez odobritve Bele hiše.