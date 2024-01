Zelene dileme belgijskega semestra

V nadaljevanju preberite:

Ureditev večletnega financiranja Ukrajine, sprejemanje zelene zakonodaje in potrjevanje novega migracijsko-azilnega pakta bodo med najpomembnejšimi nalogami belgijskega predsedovanja svetu EU v prvi polovici leta.Ker bodo junija volitve v evropski parlament, bo imelo predsedstvo kvečjemu dva meseca časa, do začetka marca, da spravi pod streho še katerega od zakonodajnih aktov.

Pri mednarodnih temah je Belgija med evropskimi državami, ki so najbolj kritične do ravnanja Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu. Glede Ukrajine pa bo moralo nadaljevati delo pri zagotavljanju njenega financiranja do leta 2027. Decembra je Madžarska blokirala sprejetje 50-milijardnega svežnja pomoči in z njim povezano spremembo večletnega proračuna EU. Če ne bo spremenila stališča, je preostalih 26 držav članic pripravljenih sprejeti rešitev brez Budimpešte.