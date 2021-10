Dinozaver svari pred izumiranjem vrst

Pri Združenih narodih so za opozarjanje na nevarnosti, ki jih prinašajo izpusti toplogrednih plinov, poklicali na pomoč nenavadno pričo: dinozavra. V videoposnetku, objavljenem pred podnebno konferenco, ki bo čez nekaj dni v Glasgowu, dinozaver vdre v znamenito dvorano OZN v New Yorku, da bi zbranim politikom povedal, da je »izumiranje zelo slabo«.

V simpatičnem posnetku je sporočilo dinozavra, ki mu je glas posodil ameriški igralec Jack Black, zelo resno. »Poslušajte. Vem nekaj malega o izumiranju. In naj vam povem, čeprav bi si mislili, da je precej očitno: izumreti je slabo. In da sami sebe privedete do izumrtja v 70 milijonih let, je nekaj najbolj neumnega, kar sem kdaj slišal. Mi smo imeli asteroid, kaj je pa vaš izgovor?« dinozaver Frankie vpraša rahlo prestrašene diplomate.

»Pred vami je podnebna katastrofa. Pa vendar države vsako leto namenijo nekaj sto milijard javnega denarja za subvencioniranje fosilnih goriv. Predstavljajte si, da bi mi vsako leto financirali ogromne meteorje. Točno to delate. Pomislite, kaj vse bi lahko storili s tem denarjem,« pove dinozaver.

UNDP, program Združenih narodov za razvoj, je hkrati s posnetkom izdal poročilo, da svet za subvencioniranje fosilnih goriv nameni 364 milijard evrov. To je štirikrat več, kot nameravajo nameniti revnim državam v boju proti podnebnim spremembam, o čemer bodo razpravljali na konferenci v Glasgowu, so zapisali pri UNDP. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je že večkrat pozval h koncu subvencioniranja, a številne države ukrep ohranjajo, da se cene energentov ne dvignejo v nebo.

Glavni onesnaževalci so namreč še vedno iz energetskega sektorja, ta prispeva kar 73 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Reforme programa subvencij bi gotovo pripomogle k zmanjševanju izpustov in s tem k boljšemu okolju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, a kot opozarjajo pri UNDP, lahko nepravilne reforme poslabšajo stanje v družbi. S subvencijami največ pridobijo bogati, poudarjajo v poročilu, hkrati pa bi manj bogati in revni brez subvencij za energente, ki se ravno zdaj močno dražijo, plačali več. Ker bi z napačnimi reformami lahko revni postali še revnejši, se pri UNDP zavedajo, da je reformiranje tega področja zelo zahtevno in bo moralo biti prilagojeno posameznim državam.

S kampanjo Ne izberite izumrtja tako nameravajo izbrati najboljše strategije. »Vemo, da se moramo odmakniti od teh virov energije, saj s tem uničujemo planet. Končanje finančne pomoči temu sektorju na pravičen način je kritičen trenutek v prehodu,« je opozoril vodja UNDP Achim Steiner.

»Zdaj imate veliko priložnost, da po pandemiji prenovite gospodarstvo. Čas je, da se prenehate izgovarjati in se začnete spreminjati,« pa v posnetku sklene dinozaver.