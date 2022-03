Na sledi kriminalcem v kriptosvetu

V nadaljevanju preberite:

FBI je minuli mesec sredi Manhattna aretiral Ilyo Lichtensteina in Heather Morgan, ki naj bi imela v lasti skoraj sto dvajset tisoč bitcoinov, sicer pred šestimi leti ukradenih iz menjalnice Bitfinex. Poslovneža in zakonca naj bi jih skušala oprati, a je v denarnici še vedno ostalo za 3,2 milijarde evrov kovancev, kar pomeni največji zaseg s kriminalom pridobljenega denarja v ZDA doslej.

Lichtenstein in Morganova sta v dneh po objavi postala mini zvezdi družbenih omrežij, pa ne toliko zaradi zajetnega mošnjička kot zaradi njene pevske »kariere«: Heather je namreč v prostem času rapala pod imenom Razzlekhan. Pri tem je bila tako uspešna, da je splet praktično v en glas odločil, da je njeno umetniško delovanje veliko večji zločin od finančnih malverzacij. Ali je samooklicana »krokodilka Wall Streeta« in med drugim tudi kolumnistka revije Forbes gojila imidž trinajstletnice z myspacea kot krinko ali pa je bila povsem spontana, bosta raziskovala najmanj dva dokumentarca, tudi Netflixov. Za tem bizarno hudomušnim dogodkom pa se v resnici skriva izredno pomemben primer preiskave nezakonitih tokov kriptovalut, ki bistveno osvetljuje, kako daleč gredo danes lahko preiskovalni organi v iskanju njihove poti in izvora.