Omrežja kaosa: privilegiji za šest milijonov Facebookovih uporabnikov

The Wall Street Journal (WSJ) je objavil obširne članke The Facebook Files, ki razkrivajo ozadje delovanja facebooka in instagrama. Razkrili so, kakšne privilegije imajo nekateri uporabniki, kako pri instagramu vedo za negativni vpliv na najstnike, a se na to požvižgajo, članki obravnavajo tudi pomembno spremembo algoritma za prikaz novic na facebooku, ki so jo izpeljali leta 2018 ... Reportaža The Facebook Files je tako vehementna v svojih zaključkih zato, ker jih gradi na ogromni količini 'pobeglih' dokumentov iz samega podjetja, ki so jih Wall Street Journalu predali žvižgači. Listine vsebujejo tako izsledke Facebookovih notranjih strokovnih raziskovalnih skupin kot tudi pošto vodilnih v nekaterih oddelkih in posnetke komunikacije ter sestankov.