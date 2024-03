Pomladansko čiščenje digitalnega smetja

V nadaljevanju preberite:

Ekologi brez meja so leta 2018 akciji Očistimo Slovenijo rekli »še zadnjič«. A takrat so lahko zgolj slutili, da bodo v naslednjih letih povzročali preglavice tudi nevidni odpadki v obliki datotek, aplikacij, e-sporočil in druge digitalne nesnage. To je še posebej postalo jasno med epidemijo, ko skupinske čistilne akcije niso bile mogoče. V mreži Let's do it! so takrat začeli spodbujati k digitalnim čistilnim akcijam, za slovenske razmere pa so francoska navodila uredili Ekologi brez meja. Toda vsi se ne strinjajo, da so take akcije učinkovite.

Gre za množično čiščenje elektronskih naprav, diskov in e-poštnih predalov v želji pobrisati čim več digitalne navlake. »Ker pa se spremembe ne dogajajo čez noč, lahko z nami čistiš in oddaš rezultate vse od februarja pa do 16. marca do 16. ure, nato pa bomo sešteli izbrisane gigabajte in sporočili naš učinek,« pravijo Ekologi brez meja o menda »najlažji čistilni akciji na svetu«.