Po 3194 krogih okoli Zemlje znova na Zemlji

Po 199 dneh v orbiti so se štirje astronavti s Spacexovim dragonom srečno vrnili na trdna tla. Pristali so v morju v Mehiškem zalivu, kjer so jih nato pobrale Spacexove ladijske ekipe, nato pa so člani posadke odprave crew-2 odpotovali v Nasin center za astronavte v Houstonu.

Šlo je za nočni pristanek. FOTO: SPACEX/AFP

Dragoni v nasprotju z ruskimi sojuzi pristajajo v morju. FOTO: Aubrey Gemignani/Nasa/AFP

Ameriška astronavta Shane Kimbrough in Megan McArthur, japonski astronavt Akihiko Hošide in francoski astronavt Thomas Pesquet so z Zemlje na Mednarodno vesoljsko postajo odpotovali 23. aprila letos, njihov dragon Endeavour se je 24 ur po izstrelitvi parkiral na modulu Harmony.

Shane Kimbrough FOTO: Aubrey Gemignani/Nasa/AFP

V tem času so naš planet obkrožili 3194-krat. Dogajanje na postaji je bilo med njihovim bivanjem precej pestro, med drugim so gostili rusko filmsko ekipo, ki je na ruski strani postaje s pomočjo kozmonavtov snemala film Izziv, sicer pa so opravili več zanimivih poskusov, med drugim, kako se plameni obnašajo v breztežnosti, vzgojili so paprike, preizkusili so tudi nov način telovadbe, ki je nujen za ohranjanje kondicije skeletno-mišičnega in srčno-žilnega sistema. Seveda pa so tudi uživali v razgledu in pri tem posneli vrsto čudovitih fotografij.

Kimbrough, Hošide in Pesquet so se tudi štirikrat odpravili na zunanjo stran postaje, da so pripravili podlago za inštaliranje novih sončnih panelov. Kot so pojasnili pri Nasi, je bil vesoljski sprehod, ki sta ga 12. septembra opravila Hošide in Pesquet, prvi v zgodovini vesoljske postaje, ko na sprehodu ni bilo Američana ali Rusa.

Aki Hošide FOTO: Aubrey Gemignani/Nasa/AFP

Kapsulo so že prevzeli Spacexovi inženirji, da jo pregledajo. Verjetno se bodo tudi posvetili stranišču. Tam se namreč snema cev in zato stranišče nekoliko poplavlja. Uporaba na Eneavourju je bila na povratku tako prepovedana in astronavti so si morali nadeti plenice.

Medtem se pri Nasi in Spacexu pripravljajo na izstrelitev naslednje posadke odprave crew-3. Ta bi morala poleteti že pred nekaj tedni, pravzaprav bi morali biti astronavti že na postaji, preden se posadka crew-2 vrne na Zemljo.

Megan McArthur FOTO: Aubrey Gemignani/Nasa/AFP

A izstrelitev so premikali zaradi vremena, nato še zaradi bolezni enega izmed članov posadke. Predvidoma se bo izstrelitev, ki je najnevarnejši del vsake odprave, drugi najnevarnejši je ponovni vstop kapsule v atmosfero, zgodila v četrtek ob 3.03 po srednjeevropskem času. Falcon 9 bo poletel z vzletišča na Floridi. Parkiranje dragona na postajo bo sledilo okoli 24 ur kasneje.

Posadko sestavljajo Nasini astronavti Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron in nemški astronavt Matthias Maurer.